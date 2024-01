Les libéraux de Justin Trudeau, minoritaires au Parlement, tendront la main aux conservateurs cet hiver «afin de chercher un terrain d'entente sur bon nombre de sujets», a indiqué lundi Steven MacKinnon, nouvellement assermenté comme leader parlementaire.

Le député de Gatineau a hérité de ce rôle en remplacement de sa collègue Karina Gould pour la durée du congé de maternité de cette dernière.



«Nous tendons la main et je, comme leader, leur tends la main», a dit M. MacKinnon au sujet des conservateurs. Il s'adressait aux journalistes devant la résidence officielle de la gouverneure générale, Rideau Hall, où il a pris part à la traditionnelle cérémonie d'assermentation.

S'il a assuré être disposé à «faire des compromis», y compris sur «des décisions fondamentales», avoir une «politique de la porte ouverte» et être «ouvert à tout», le leader en Chambre n'a pas mâché ses mots pour lancer des flèches à l'endroit des conservateurs de Pierre Poilievre.

L'opposition officielle avait forcé, tout juste avant la relâche parlementaire des Fêtes, la tenue d'un marathon de votes d'une trentaine d'heures consécutives, empêchant ainsi les élus de dormir.

«Ceux qui ont couvert la Chambre des communes voient ce qui se passe. Il n'y a rien que les conservateurs semblent pouvoir appuyer, même les choses les plus anodines», croit l'élu de Gatineau.

Les conservateurs n'avaient pas répondu à une demande de commentaires de La Presse Canadienne au moment de publier.

Questionné sur un possible changement de stratégie pour contourner toute possible obstruction, M. MacKinnon a présenté l'approche déjà prise comme l'une qui fonctionne et qui se poursuivra.

«Je pense que nous avons démontré, tant en comité qu'en Chambre, que nous sommes à l'écoute. On est toujours là pour améliorer nos propositions.»

Celui qui occupait, jusqu'à tout récemment, le rôle de whip des libéraux a accusé les troupes de M. Poilievre de s'adonner à de «l'obstruction sans alternative».

Quant au décorum qui peine à être maintenu dans la Chambre des communes, M. MacKinnon a affirmé que les libéraux font preuve de «beaucoup de respect» et de «retenue». Il a du même souffle reconnu du bout des lèvres que «nous pouvons faire mieux» et que «c'est une question de volonté».

Le nouveau ministre a cependant évité deux questions subséquentes quant à ce que son équipe changera au chapitre du ton, affirmant plutôt que les libéraux «suivront toujours toutes les règles».

Steven MacKinnon, député de Gatineau depuis 2015, est whip du gouvernement depuis la dernière élection générale, en 2021.

Mais la journée du 8 janvier 2024 est, selon lui, «historique» pour Gatineau. «La circonscription, qui se trouve à peu près à un kilomètre d’ici, par là, n’a jamais été représentée par un ministre au Parlement du Canada, ce qui est un fait assez incroyable», a-t-il déclaré.

M. MacKinnon a indiqué lundi que c'est la députée de Brampton-Nord, Ruby Sahota, qui le remplacera temporairement dans ses fonctions habituelles de whip.

Précédemment, l'élu de Gatineau a été secrétaire parlementaire pour plusieurs ministres qui ont été responsables des Services publics et de l’Approvisionnement.