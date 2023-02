La Russie a de nouveau soumis l'Ukraine jeudi à un barrage de missiles de croisière et autres, frappant des cibles d'est en ouest à l'approche du premier anniversaire de la guerre.

L'une des frappes a tué une femme de 79 ans et blessé au moins sept autres personnes, selon les autorités ukrainiennes.

Les forces russes ont utilisé divers types de missiles, en tirant 36 dans une rafale de deux heures durant la nuit, a déclaré le chef militaire ukrainien, Valery Zaluzhnyy. Les batteries de défense aérienne ukrainiennes ont abattu 16 d'entre eux, a-t-il précisé, ce qui représente un taux de réussite inférieur à celui obtenu contre certaines vagues russes précédentes.

Les autorités ukrainiennes ont indiqué que des cibles ont été frappées dans le nord, l'ouest, le sud, l'est et le centre du pays.

Le chef du bureau présidentiel ukrainien, Andriy Yermak, a déclaré que les forces russes avaient «changé de tactique» pour cette frappe, en déployant ce qu'il a décrit comme une «reconnaissance active» et de «fausses cibles».

Les troupes russes ont lancé des ballons avec des réflecteurs en coin pour tromper la défense aérienne de l'Ukraine dans le cadre d'un effort visant à reprendre un certain avantage sur le champ de bataille après des mois de revers, a expliqué Oleksiy Danilov, le secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine.

«Cela indique que (les Russes) se préparent et ne dorment pas», a déclaré M. Danilov à la télévision ukrainienne, «et ils commencent à utiliser d'autres méthodes».

Les défenses aériennes ukrainiennes ont été renforcées par des systèmes d'armes fournis par l'Occident et ont eu des taux de réussite élevés contre les précédents barrages russes de missiles et de drones tueurs.

L'une des frappes de la nuit a fait des victimes et détruit des maisons dans la ville de Pavlohrad, dans l'est du pays, a déclaré le gouverneur régional. Serhiy Lysak a indiqué qu'une femme de 79 ans avait été tuée et qu'au moins sept autres personnes avaient été blessées, dont deux qui ont été hospitalisées par la suite.

La frappe a détruit sept maisons, en a endommagé 30 autres et a déclenché un incendie dans un site industriel que les services d'urgence ont éteint en quelques heures, a ajouté le gouverneur.

Un gouverneur régional de l'ouest de l'Ukraine, Maksym Kozitskyi, a dit qu'un incendie s'était déclaré dans une installation d'infrastructure «critique» dans la province de Lviv. Il n'a pas donné de détails dans l'immédiat.

Dans l'ensemble, les attaques et les bombardements russes des dernières 24 heures ont tué au moins sept personnes, a déclaré jeudi le bureau présidentiel de l'Ukraine.