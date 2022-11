Fady Dagher a affirmé jeudi être conscient des défis qui l'attendent en tant que prochain chef du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM).

La Ville de Montréal annonçait mercredi soir que M. Dagher, l'ex-directeur du Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL), avait été nommé chef du SPVM.



«En me proposant ici, je mets tout sur la table pour servir […] En venant à Montréal, je sais très bien dans quoi je m’engage. Je connais la complexité de la clientèle que l’on doit servir. Je connais bien les difficultés à l’interne et à l’externe. Je prends un énorme risque. Tout allait bien à Longueuil, mais je me suis dit: “Faddy, ce n’est pas terminé. Il faut que tu continues à faire avancer ta cause”», a relaté le principal intéressé.

«Il faut servir toutes les communautés», a soutenu M. Dagher.

Le nouveau chef du @SPVM Fady Dagher venait à peine de prendre la parole devant les médias. Interruption de la conférence de presse de @MTL_Ville par un citoyen mécontent. #noovoinfo pic.twitter.com/ZvlfPiFgwQ — MarieMichelle lauzon (@mmlauzon) November 24, 2022

«Sa nomination est tout à fait cohérente avec les gestes que l’on pose depuis un plus d’un an pour assurer la sécurité des Montréalais et des Montréalaises», a fait savoir la mairesse Plante lors du point de presse offert à l’hôtel de ville.

«Avec la vision claire de notre administration et l’expertise de Martin Prud’homme et l’avant-gardisme de Fady Dagher, je pense que l’on peut dire que Montréal a son premier trio pour assurer la sécurité», a ajouté Mme Plante.

La Fraternité des policiers et policières de Montréal (FPPM) n'a pas tardé à réagir jeudi, évoquant eux aussi les «défis» auxquels fera face le futur chef de police. «Outre la violence armée, l’établissement des conditions nécessaires au recrutement d’un nombre fortement majoré de policiers et policières dans un contexte de concurrence, de pénurie de recrues ainsi que de retraites et de démissions nombreuses», demeure un enjeu de taille selon le FPPM.

Prenant acte de la recommandation de la Commission de la sécurité publique quant au prochain directeur du SPVM (et sous réserve de sa nomination par les instances habilitées), la Fraternité souhaite à monsieur Fady Dagher la bienvenue et la meilleure des chances. #polmtl #polqc — FPPM (@FPPM_) November 24, 2022

Sa nomination a été recommandée au comité exécutif et au conseil municipal de la Ville de Montréal. Ces deux instances devront d'abord se prononcer, puis le gouvernement du Québec devra à son tour entériner la décision. Si toutes les étapes suivent leur cours comme prévu, Fady Dagher devrait entrer en poste au SPVM en début d'année 2023.

À VOIR | Le récapitulatif de Marie-Michelle Lauzon au bulletin Noovo Le Fil 17

En soirée, mercredi, la mairesse de la Ville de Longueuil Catherine Fournier a réagi par voie de communiqué. Elle souligne que «M. Dagher a contribué à implanter une vision de concertation unique au Québec qui est, selon nous, LA vision d'avenir, dont l'agglomération de Longueuil est devenue le porte-étendard».

Elle mentionne également qu'il lègue un service en bon état avec «un bilan enviable sur le plan de la criminalité».

«Nous sommes convaincus que cette nomination consolidera le lien entre les agglomérations de Montréal et de Longueuil, et voyons d’un très bon œil l’exportation de cette nouvelle culture policière», peut-on lire dans la déclaration de la mairesse Fournier.

Avec des informations de La Presse canadienne