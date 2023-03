La Régie de l'assurance-maladie du Québec (RAMQ) met en place une mesure d'assouplissement pour éviter que les citoyens se rendent à une succursale de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) pour le renouvellement de leur carte d'assurance maladie.

De façon temporaire, il n'est plus nécessaire d'aller dans les centres de service de la SAAQ pour renouveler sa carte d'assurance maladie. Les citoyens peuvent envoyer leur formulaire de renouvellement rempli et signé par la poste.

Il n'est pas nécessaire de joindre une photo. La RAMQ utilisera celle déjà présente dans le dossier du citoyen pour l'ajouter à la nouvelle carte.

Les personnes dont la carte d'assurance maladie est expirée depuis plus de six mois sont invitées à téléphoner à la RAMQ pour en obtenir une nouvelle. Dans le cas d'une expiration inférieure à six mois, l'avis de renouvellement reçu par les gens doit être utilisé. Si l'avis de renouvellement a été perdu, il peut être commandé sur le site Web de la RAMQ.

Cette annonce survient après que le gouvernement du Québec a annoncé des mesures pour réduire les files d'attente à la SAAQ, allongées depuis plusieurs jours. L'organe du ministère des Transports a rouvert ses points de services après une interruption de plusieurs jours en raison du déploiement de sa plateforme en ligne SAAQclic, ce qui a occasionné des ratés à certains de ses bureaux dans la province.

Hormis la nouvelle mesure provisoire d'allègement de la RAMQ pour le renouvellement des cartes d'assurance maladie, le ministère des Transports a déjà annoncé la prolongation de la période de validité des permis de conduire dont l'expiration est prévue entre le 9 mars et le 1er juin 2023. Le délai de paiement des sommes exigibles sera ainsi allongé pour un maximum de 90 jours à partir de la date d'anniversaire du titulaire de permis de conduire.

En outre, Québec a annoncé que la période de validité des certificats d'immatriculation temporaires émis entre le 9 mars et le 8 avril 2023 passera de 10 à 60 jours.

Enfin, la validité des permis de conduire étrangers sera maintenue jusqu'au 29 août 2023, «afin de donner un sursis à leurs titulaires pour présenter une demande de permis au Québec», a aussi indiqué la ministre des Transports, Geneviève Guilbault.

Avec de l'information de Jennifer Gravel pour Noovo Info et de la Presse canadienne