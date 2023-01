La pénurie de sauveteurs dans les piscines et les plages du Québec devrait être moins importante cet été qu'en 2022. Le nombre d'inscriptions au cours de Sauveteur national a bondi de 20%, cet automne, d'après les chiffres obtenus par Noovo Info.

Près de 500 personnes de plus ont reçu leur formation pour obtenir le brevet de Sauveteur national d'après la Société de sauvetage du Québec. C'est une bonne nouvelle pour l'organisme qui retrouve peu à peu ses chiffres d'avant la pandémie où le Québec formait de 3000 à 3500 sauveteurs par année.

Cet engouement s'explique en partie par la gratuité des cours qui pouvaient nécessiter des investissements d'environ 1000$. La ministre des Sports, Isabelle Charest, a consacré 21,5 millions de dollars à cet effet, l'été dernier, dans l'espoir d'atténuer la pénurie de sauveteurs et de moniteurs.

«On sent justement une volonté d'avoir plus d'inscriptions dans les formations. On espère que ça va combler le vide qu'on a créé avec l'arrêt des formations pendant la pandémie», indique le directeur général de la Société de sauvetage du Québec, Raynald Hawkins.

Une formation plus accessible qu'on le pense



M. Hawkins rappelle que la gratuité du programme ne se limite pas seulement aux adolescents fraichement diplômés de leur cours de natation. Il n'est pas nécessaire, non plus, d'avoir des capacités de «nageur olympien» pour gagner sa vie comme sauveteur indique le patron de la Société de sauvetage.

«Est-ce que vous êtes capable de nager au moins huit longueurs de façon continue sans trop être essoufflé? (...) [Alors] je prétends que vous avez les aptitudes nécessaires pour suivre les formations.» - Raynald Hawkins, DG de la Société de sauvetage du Québec

Cette mesure ne sera cependant pas suffisante à elle seule pour régler la pénurie qui a contraint des dizaines de piscines et de plages à revoir leurs horaires, l'an passé, ajoute le spécialiste. Il manquait 500 surveillants-sauveteurs et 1 500 assistants pour combler les besoins partout au Québec l'été dernier.



«Peut-être qu'ils pourront être attirés par d'autres types d'emploi mieux rémunéré pendant la période estivale que les assistants-sauveteurs», indique Raynald Hawkins.



Il faut être âgé d'au moins 16 ans pour travailler comme sauveteur au Québec. Le salaire de base tourne autour de 20$ l'heure, mais atteint 24$ voire 25$ l'heure dans certaines municipalités comme Québec et Saguenay.