Le président américain Joe Biden a laissé entendre qu'un cessez-le-feu à Gaza pourrait être à portée de main, en déclarant qu'Israël avait accepté de suspendre son offensive pendant le mois sacré musulman du ramadan si un accord était conclu pour libérer des otages détenus par le Hamas.

Mais Israël et le Hamas ont tous deux minimisé mardi l'idée qu'une percée était imminente.

À la suite de l'attaque du Hamas contre le sud d'Israël le 7 octobre, la campagne aérienne, maritime et terrestre d'Israël à Gaza a tué des dizaines de milliers de personnes, anéanti de larges pans du paysage urbain, déplacé 80 % de la population de l'enclave meurtrie et fait craindre l'imminence d'une famine, selon les Nations unies.

Aujourd'hui, la perspective d'une invasion de Rafah suscite l'inquiétude de la communauté internationale quant au sort des civils qui y sont piégés.

Les pourparlers visant à mettre un terme aux combats ont récemment pris de l'ampleur et se sont poursuivis mardi. Les négociateurs des États-Unis, de l'Égypte et du Qatar s'efforcent de négocier un cessez-le-feu qui permettrait au Hamas de libérer quelques-uns des dizaines d'otages qu'il détient en échange de la libération de prisonniers palestiniens, d'un arrêt des combats pendant six semaines et d'une augmentation des livraisons d'aide à la bande de Gaza.

Le début du ramadan, qui devrait se situer aux alentours du 10 mars, est considéré comme une date limite officieuse pour la conclusion d'un accord. Ce mois est une période d'observance religieuse accrue et de jeûne de l'aube au crépuscule pour des centaines de millions de musulmans dans le monde. Les tensions israélo-palestiniennes se sont déjà manifestées par le passé au cours du mois sacré.

«Le ramadan approche et les Israéliens se sont mis d'accord pour ne pas entreprendre d'activités pendant le ramadan, afin de nous donner le temps de faire sortir tous les otages», a déclaré M. Biden lors d'une apparition filmée lundi dans l'émission «Late Night With Seth Meyers», diffusée sur la chaîne de télévision NBC.

Le même jour, dans des commentaires distincts, M. Biden a déclaré qu'il espérait qu'un accord de cessez-le-feu entrerait en vigueur d'ici la semaine prochaine.

Dans le même temps, M. Biden n'a pas appelé à la fin de la guerre, qui a été déclenchée lorsque les militants du Hamas ont tué 1200 personnes, pour la plupart des civils, et enlevé environ 250 personnes, selon les autorités israéliennes.

Les responsables israéliens ont déclaré que les commentaires de M. Biden avaient surpris et qu'ils n'avaient pas été faits en coordination avec les dirigeants du pays. Un responsable du Hamas a minimisé tout sentiment de progrès, affirmant que le groupe n'assouplirait pas ses exigences.

Les responsables israéliens, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat parce qu'ils n'étaient pas autorisés à discuter des discussions sensibles avec les médias, ont déclaré qu'Israël souhaitait un accord immédiat, mais que le Hamas continuait à formuler des exigences excessives. Ils ont également indiqué qu'Israël insistait pour que les femmes soldats fassent partie du premier groupe d'otages libérés dans le cadre d'un accord de trêve.

Ahmad Abdel-Hadi, représentant du Hamas, a indiqué que l'optimisme concernant un accord était prématuré.

«La résistance ne souhaite renoncer à aucune de ses exigences, et ce qui est proposé ne répond pas à ce qu'elle avait demandé», a-t-il déclaré à la chaîne de télévision panarabe Al Mayadeen.

Le Hamas a déjà exigé qu'Israël mette fin à la guerre dans le cadre de tout accord, ce que le premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou a qualifié de «délirant».

Lors d'une conférence de presse tenue à Doha mardi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar, Majed al-Ansari, a déclaré que «nous sommes optimistes» concernant les pourparlers, sans donner plus de détails.

Un haut fonctionnaire égyptien a déclaré que le projet d'accord prévoyait la libération d'une quarantaine de femmes et d'otages âgés en échange de 300 prisonniers palestiniens, pour la plupart des femmes, des mineurs et des personnes âgées.

Ce responsable, qui s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat pour discuter des négociations, a ajouté que la pause de six semaines proposée dans les combats permettrait à des centaines de camions d'acheminer chaque jour à Gaza l'aide dont la population a désespérément besoin, y compris dans le nord du pays, durement touché par la guerre.

M. Biden, qui a affiché un soutien sans faille à Israël tout au long de la guerre, a laissé ouverte la porte à une éventuelle offensive terrestre israélienne dans la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, à la frontière avec l'Égypte, où plus de la moitié des 2,3 millions d'habitants de l'enclave ont fui en vertu des ordres d'évacuation israéliens.

M. Nétanyahou a déclaré qu'une opération terrestre à Rafah était un élément inévitable de la stratégie israélienne visant à écraser le Hamas. Cette semaine, l'armée a soumis à l'approbation du Cabinet les plans opérationnels de l'offensive, ainsi que les plans d'évacuation des civils.

M. Biden a dit qu'il pensait qu'Israël avait ralenti ses bombardements sur Rafah.

«Ils doivent le faire et ils se sont engagés auprès de moi à veiller à ce qu'il soit possible d'évacuer des parties importantes de Rafah avant de s'attaquer au reste du Hamas, a-t-il déclaré. Mais c'est un processus.»

L'offensive israélienne à Gaza a tué plus de 29 700 personnes, dont la plupart sont des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé de la bande de Gaza dirigée par le Hamas. Le ministère ne fait pas de distinction entre les combattants et les civils dans son décompte.

Le premier et unique cessez-le-feu de la guerre, fin novembre, a permis la libération d'une centaine d'otages - principalement des femmes, des enfants et des ressortissants étrangers - en échange d'environ 240 Palestiniens emprisonnés par Israël, ainsi qu'une brève interruption des combats.

Il reste environ 130 otages à Gaza, mais Israël croit que le quart d'entre eux sont morts.