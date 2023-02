Les prix de construction des logements neufs au Canada ont reculé de 0,2% d'un mois à l'autre en janvier selon les nouvelles données de Statistique Canada.

La baisse des prix résulte de plusieurs facteurs selon Statistique Canada qui évoque notamment l'augmentation des coûts d'emprunt — en raison de la hausse du taux directeur par la Banque du Canada — qui a entraîné des répercussions sur la demande de logements. En effet, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a déclaré que le nombre de maisons unifamiliales neuves achevées, mais non vendues a augmenté de 18,7% en décembre 2022, comparativement au même mois en 2021.

À lire également :

Statistique Canada soulève également le fait que le prix du bois d'oeuvre résineux a encore diminué en janvier, ce qui a porté la baisse totale à 61,2% depuis le sommet atteint en mars 2022, ce qui a réduit les coûts de construction des constructeurs.

Les prix des logements neufs ont ainsi diminué dans 10 régions métropolitaines de recensement (RMR). En janvier 2023, Winnipeg (-1,3%) a enregistré la baisse la plus prononcée, suivie de Victoria (-1,1%) et de Kitchener–Cambridge–Waterloo (-0,9%). Les constructeurs ont attribué la baisse des prix à la détérioration des conditions du marché et à la diminution des coûts de construction, selon Statistique Canada.

Par ailleurs, les prix des logements neufs ont augmenté à St. John's (+0,6) et à Calgary (+0,1) en janvier 2023.

Une hausse d'une année à l'autre

L'enquête de Statistique Canada précise par ailleurs qu'à l'échelle nationale, les prix des logements neufs ont augmenté de 2,7% d'une année à l'autre en janvier 2023, une hausse nettement inférieure à celle de 11,8% enregistrée en janvier 2022 lorsque le marché était encore très actif.

Dans le marché de la revente, l'Association canadienne de l'immeuble a indiqué que le ratio des ventes aux nouvelles inscriptions à l'échelle nationale s'est établi à 57,8 en janvier 2023, comparativement à 77,9 en janvier 2022, ce qui témoigne d'un ralentissement du marché.

À lire également: Voici où les prix moyens des maisons ont le plus chuté au Canada

«Un ratio qui se situe entre 40 et 60 points signifie que le marché est équilibré, alors qu'un ratio supérieur à 60 points signifie que le marché est favorable aux vendeurs. Lorsqu'il est inférieur à 40 points, il s'agit d'un marché favorable aux acheteurs», précise-t-on dans un communiqué de Statistique Canada.

En janvier 2023, c'est à Calgary (+10,9%) que les prix des logements neufs ont affiché la plus forte hausse d'une année à l'autre, suivie de Windsor (+5,9%) et de Québec (+5,3%), précise l'organisme fédéral. «Ces hausses ont ralenti par rapport à janvier 2022, lorsque la croissance annuelle se chiffrait à 15,3% à Calgary, à 21% à Windsor et à 10,2 % à Québec.»