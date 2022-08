Les autorités sanitaires québécoises lancent ce lundi une autre campagne de vaccination de dose de rappel contre la COVID-19, en s’adressant d’abord aux personnes vivant dans les CHSLD et dans des résidences privées pour aînés (RPA).

L’intervalle recommandé entre la vaccination de base et la première dose de rappel est de trois mois ou plus, mais l’intervalle suggéré entre chaque dose de rappel est de cinq mois ou plus.

Il y a une dizaine de jours, le directeur national de Santé publique, le Dr Luc Boileau, a annoncé que le Québec intensifierait au cours des prochaines semaines ses efforts de vaccination contre la COVID-19. Il a prévenu qu'une hausse de cas de coronavirus était fort probable à l’automne, avec le retour à l'école.

Il a aussi redemandé à la population de rester vigilante et d'adopter certaines mesures de protection, malgré la fatigue pandémique. Il a répété l'importance du port du masque dans des lieux bondés de personnes et où le respect de la distanciation physique est difficile, de rester isolé plusieurs jours à l'apparition de symptômes et d'avoir une vaccination à jour.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a reçu une quatrième dose du vaccin contre la COVID-19 vendredi dernier, à Montréal. Il a encouragé les Québécois à suivre son exemple, notamment les jeunes qui sont moins à risque d’être gravement malades. Il leur a dit qu’il est important d’être solidaires et de se faire vacciner pour réduire la contagion, notamment quand ils rencontrent des personnes vulnérables.

Le premier ministre Legault a ajouté que les autorités feraient le point sous peu sur la prochaine campagne de vaccination, notamment sur le faible taux de vaccination relevé jusqu’ici chez les enfants.