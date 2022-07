Les fournisseurs canadiens de produits alimentaires viennent d’émettre de nouveaux avis aux détaillants en alimentation les informant de hausses de prix à venir.

Les lettres signalent que davantage d'augmentations de prix frapperont les épiceries cet automne.

À lire également : L'inflation ne serait pas sur le point de ralentir

Dans certains cas, les prix plus élevés sont imputables à l'approbation par la Commission canadienne du lait d'une deuxième augmentation du prix du lait cette année. Cette hausse prévoit que le 1er septembre, les prix du lait à la ferme augmenteront d'environ deux cents le litre, ou de 2,5 %.

De plus, les entreprises de transformation laitière signalent elles aussi leurs propres augmentations. Lactalis Canada, par exemple, indique dans une lettre à ses clients qu'elle doit mettre en œuvre une augmentation moyenne de 5 % en septembre, un taux qui, selon elle, tient notamment compte de coûts inflationnistes importants.

À voir également : Quelques trucs pour bien manger sans trop dépenser

Arla Foods Canada a publié un avis similaire, affirmant que les augmentations de prix de ses produits à venir en septembre refléteraient la hausse des coûts des ingrédients laitiers et les impacts inflationnistes sur le fret et l'emballage.

Les augmentations des prix du lait et du fromage démontrent à quel point les augmentations des prix réglementés des produits laitiers sont aggravées par des hausses de prix supplémentaires signifiées par les entreprises, selon Gary Sands, vice-président principal des politiques publiques de la Fédération canadienne des épiciers indépendants.

«Le moment des augmentations semble presque s'ajouter aux augmentations réglementées», a-t-il déclaré. «L'effet net est d'exacerber davantage le problème et les préoccupations concernant l'abordabilité.»

Les problèmes d'abordabilité sont particulièrement aigus dans les communautés rurales et éloignées où les suppléments pour les coûts de transport et de carburant sont plus élevés. «La hausse des prix de ces produits essentiels est particulièrement préoccupante dans ces communautés», selon Gary Sands.

À lire également : Même les fraises sont affectées par l'inflation

Le prix des aliments achetés dans les magasins a augmenté de 9,7 % au mois mai dernier par rapport à un an plus tôt, le coût de presque tout le contenu d’un panier d'épicerie ayant augmenté, selon ce qu’a rapporté Statistique Canada le mois dernier.