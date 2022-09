Toujours aussi malmenée dans les sondages à moins d'une semaine du scrutin, la cheffe libérale Dominique Anglade intensifie son appel aux femmes.

Elle a lancé, mardi, une nouvelle publicité, «Tu votes libéral? Oui Madame!», un clin d'oeil au commentaire du chef caquiste François Legault qui, au premier jour de la campagne, l'avait qualifiée de «cette madame».

Un bon coup, si l'on se fie à Amélie Tendland, une fromagère rencontrée au Grand marché de Québec.



«Moi, je l'aurais joué plus rapidement, aller chercher ce vote-là, dit-elle. Gabriel Nadeau-Dubois (de Québec solidaire) va chercher les jeunes, alors pourquoi pas? C'est une campagne qui est très clientéliste.»

Elle venait de dire à Mme Anglade: «Je suis contente qu'il y ait une femme comme vous parmi tous les hommes», même si elle ne vote pas habituellement pour le Parti libéral. «Pensez-y», lui a répondu Dominique Anglade.

«On est 50 % de femmes au Québec et c'est rare qu'on voit des femmes, haïtiennes de surcroît (être cheffes de partis), a poursuivi Mme Tendland devant les journalistes. Ça fait du bien! Une voix! (...) Elle a mon admiration.»

À lire également :

«Malheureusement, je pense que le Parti libéral aurait peut-être eu plus de chances si ça avait été un homme blanc. C'est plus facile. On l'a vu aux États-Unis avec Hillary Clinton. On a encore du travail à faire», ajoute-t-elle.

Depuis quelques jours, Mme Anglade, elle-même mère de trois enfants, multiplie les sorties où elle dit comprendre les enjeux vécus par les femmes, notamment en ce qui a trait aux services de garde.

«Il y a des enjeux fondamentaux qui touchent la moitié de la population. (...) S'il y a une récession, qui va être touché particulièrement? La santé et l'éducation où les femmes sont au front», a-t-elle plaidé en mêlée de presse

Le plus récent sondage Léger publié mardi demeure malgré tout dévastateur pour le Parti libéral, qui tomberait en troisième place derrière Québec solidaire, avec 16 % des intentions de vote.

Mme Anglade aurait par ailleurs mené la pire campagne, selon les résultats du sondage, qui ne lui accordent que 7 % des intentions de vote chez les francophones.

La Coalition avenir Québec de François Legault ferait quant à elle le plein de la majorité des intentions de vote, laissant les autres partis se battre pour l'opposition officielle.

Québec, où Mme Anglade faisait campagne mardi, la situation semble particulièrement difficile. Le Parti libéral n'a pratiquement aucune chance de faire élire un député, selon le site de projections électorales Qc125.

Rien n'est joué, maintient Anglade

Multipliant les entrevues dans un véritable blitz de fin de campagne, la cheffe libérale n'a pas semblé s'inquiéter des sondages qui remettent même en question la possibilité que son parti devienne l'opposition officielle.



Interrogée sur sa campagne, la cheffe libérale a assuré qu'elle ressentait des appuis sur le terrain.

«Rien n'est joué avant le 3 octobre prochain. (...) Moi, ce que je rencontre, ce sont des gens qui me disent, pas plus tard qu'hier soir: «Vous savez quoi? Vous m'avez convaincue de voter pour vous»«, t-elle déclaré.

Après Québec, la caravane libérale mettra le cap sur Sherbrooke, puis Montréal, avant de se rendre en Gaspésie, aux les-de-la-Madeleine et dans le Nord du Québec.