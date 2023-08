Le chef conservateur Pierre Poilievre accuse le premier ministre Justin Trudeau de vivre dans l'opulence, au point d'en oublier de venir en aide aux Canadiens qui peinent à se loger.

Il a tenu mardi de tels propos lorsqu'il a été appelé à commenter une information rapportée par Radio-Canada voulant que le gouvernement fédéral évalue de nouveaux terrains pour la résidence officielle du premier ministre, le 24 Sussex.

Le ministère des Services publics et de l'Approvisionnement a confirmé à La Presse Canadienne qu'Ottawa considère la possibilité de remplacer la résidence plutôt que de la restaurer.

Voyez l'analyse de Rodolphe Husny au bulletin Noovo Info Le Fil 17 dans la vidéo qui accompagne ce texte.

«Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle maison pour le premier ministre. Nous avons besoin d'une nouvelle maison pour les Canadiens de la classe populaire», a dit M. Poilievre en point de presse à Oshawa, en Ontario.

Il a affirmé que l'attention de M. Trudeau s'est tellement focalisée sur la construction de «manoirs pour lui-même» qu'il a oublié de venir en aide aux Canadiens touchés par la crise du logement.

«Mon point de focalisation est de loger les Canadiens, pas le premier ministre», a ajouté le chef de l'opposition officielle, qui réside à la résidence officielle de Stornoway financée par l'argent des contribuables.

Le bureau du premier ministre Trudeau n'a pas voulu formuler de commentaires quant aux propos de M. Poilievre.

Kevin Collins, porte-parole au cabinet du ministre du Logement, Sean Fraser, a soutenu que «Pierre Poilievre se concentre sur la rhétorique partisane» et qu'il veut «couper le financement du logement».

«Nous travaillons avec les élus locaux à travers le pays sur les vraies solutions dont les Canadiens ont besoin pour rendre le logement abordable», a ajouté M. Collins.

M. Poilievre, s'il devient premier ministre, compte demander aux villes inabordables d'augmenter la construction de logements de 15 % par an, sans quoi leur financement fédéral diminuera.

Le 24 Sussex est aux prises avec des problèmes de vétusté depuis de nombreuses années. M. Trudeau ne s'y est pas installé lorsqu'il est devenu premier ministre, en 2015, et a plutôt emménagé à Rideau Cottage, situé sur le même terrain que Rideau Hall, la résidence officielle de la gouverneure générale.

La Commission de la capitale nationale (CCN), qui gère les résidences officielles, évaluait en 2021 qu'il en coûterait 36,6 millions $ pour la réfection du 24 Sussex.

Selon le reportage publié mardi par Radio-Canada, des experts et des sources estiment que le terrain de la résidence officielle ne répond pas aux exigences actuelles de sécurité.

«Je crois qu'il devrait y avoir une résidence qui est sécuritaire pour la famille du premier ministre, mais qui n'est pas nécessairement chère pour les contribuables», a commenté M. Poilievre.

Il assure qu'il aura des dépenses modérées à ce chapitre s'il devient premier ministre.

«Ce n'est pas nécessaire d'avoir de grands palais pour des réceptions. On a déjà beaucoup d'édifices autour de la colline parlementaire où on peut tenir des événements pour des présidents et premiers ministres étrangers qui viennent visiter», a-t-il dit.

Le bureau du premier ministre Trudeau n'a pas voulu formuler de commentaires quant aux propos de M. Poilievre.

Avec des informations de Sarah Ritchie