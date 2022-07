Ottawa a conclu un accord avec la société belge Umicore pour la construction d'une nouvelle usine de batteries dans l'est de l'Ontario.

Le premier ministre Justin Trudeau s'était déplacé mercredi matin à Kingston pour annoncer ce partenariat. La nouvelle installation, dans le «canton de Loyalist», fournira selon lui des matériaux pour un million de véhicules électriques par année.

En direct de Kingston : avec @UmicoreGroup , nous créons des emplois, réduisons la pollution et veillons à ce que le secteur canadien de l’automobile reste fort et prospère pendant de nombreuses années. Regardez ici pour savoir comment : https://t.co/7trKbKHbp8

M. Trudeau affirme que la nouvelle usine créera un millier d'emplois pendant sa construction et des centaines de postes à long terme une fois qu'elle sera pleinement en activité.

«Le Canada ne sera pas seulement un joueur mondial dans le secteur des véhicules électriques: avec cette annonce et d'autres que nous avons faites, nous démontrons que nous devenons des leaders dans le monde», a déclaré le premier ministre en point de presse à l'Université Queen's, à Kingston.

Cela veut aussi dire que le Canada fait de vrais progrès pour devenir un chef de file des véhicules électriques et des chaînes d'approvisionnement associées. Et ces progrès s'ajoutent à ceux déjà accomplis avec des partenaires de partout au pays, comme @StellantisNA et @GMCanada.