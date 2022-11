Les frappes aériennes russes ont de nouveau ciblé les installations énergétiques ukrainiennes jeudi alors que la première neige de la saison est tombée à Kyiv, signe avant-coureur des difficultés à venir si les missiles de Moscou continuent de détruire les centrales électriques et gazières à l'approche de l'hiver.

Par ailleurs, les Nations Unies ont annoncé la prolongation d'un accord visant à garantir les exportations de céréales et d'engrais d'Ukraine qui ont été perturbées par la guerre. L'accord devait bientôt expirer, ravivant les craintes d'une crise alimentaire mondiale si les exportations de l'un des plus grands producteurs de céréales du monde étaient bloquées.

DOSSIER | Conflit en Ukraine

Alors même que toutes les parties ont convenu de prolonger l'accord, des sirènes de raid aérien ont retenti jeudi à travers l'Ukraine. Au moins quatre personnes ont été tuées et plus d'une douzaine d'autres blessées dans les frappes de drones et de missiles, dont une qui a touché un immeuble résidentiel, ont indiqué les autorités.

Les forces du Kremlin ont subi une série de revers sur le terrain, le dernier en date étant la perte de la ville méridionale de Kherson. Face à ces défaites, la Russie a de plus en plus recours à des attaques aériennes visant des infrastructures énergétiques et d'autres cibles civiles dans des parties de l'Ukraine qu'elle ne détient pas.

La salve de jeudi semblait être de moindre ampleur que le barrage national de plus de 100 missiles et drones qui a coupé le courant à 10 millions de personnes plus tôt cette semaine. Les frappes de mardi ont été décrites par le ministre ukrainien de l'Énergie comme le plus grand barrage jamais réalisé en près de neuf mois contre le réseau électrique en ruine.

Cela a également entraîné la chute d'un missile en Pologne, tuant deux personnes. Les autorités tentent toujours de déterminer d'où vient ce missile, les premières indications indiquant un système de défense aérienne ukrainien destiné à contrer le bombardement russe.

Les bombardements renouvelés surviennent alors que de nombreux Ukrainiens font face aux inconforts des pannes de courant et des pannes de chauffage régulières, à l'approche de l'hiver. Une légère neige a saupoudré la capitale jeudi, où la température est passée sous le point de congélation.

L'administration militaire de la ville a déclaré que les défenses aériennes avaient abattu au moins deux missiles de croisière et cinq drones explosifs de fabrication iranienne.

Des frappes russes ont également touché la ville centrale de Dnipro et la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, pour la première fois depuis des semaines. Et des infrastructures critiques ont également été touchées au nord-est de Kharkiv, dans la région d'Izyum, blessant trois travailleurs, a indiqué l'administration régionale.

Le chef du bureau présidentiel ukrainien, Andriy Yermak, a qualifié les frappes contre des cibles énergétiques de «tactiques naïves de perdants lâches» dans un article sur la messagerie Telegram jeudi.

«L'Ukraine a déjà résisté à des frappes extrêmement difficiles de l'ennemi, qui n'ont pas donné les résultats que les lâches russes espéraient», a écrit M. Yermak.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a publié sur Telegram une vidéo qui, selon lui, montrait l'une des explosions à Dnipro. Les images d'une caméra de bord de véhicule montraient une explosion de feu engloutissant une route pluvieuse.

«C'est une autre confirmation de Dnipro de la façon dont les terroristes veulent la paix, a écrit M. Zelensky, faisant référence aux forces du Kremlin. La ville paisible et le désir des gens de vivre leur vie habituelle. Aller au travail, à leurs affaires. Une attaque à la roquette !»

Valentyn Reznichenko, gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, a indiqué qu'un grand incendie s'était déclaré à Dnipro après que les frappes sur la ville aient touché une cible industrielle. L'attaque a blessé au moins 14 personnes, a-t-il dit.

Une cible d'infrastructure a été touchée dans la région d'Odessa, a déclaré le gouverneur Maksym Marchenko sur Telegram, mettant en garde contre la menace d'un «barrage massif de missiles sur l'ensemble du territoire ukrainien».

Ailleurs, une frappe russe qui a touché un immeuble résidentiel a tué au moins quatre personnes dans la nuit à Vilnia, dans la région sud de Zaporijjia. Les secouristes ont fouillé les décombres à la recherche d'autres victimes, selon Kyrylo Timochenko, un haut responsable du bureau présidentiel ukrainien.

Les responsables des régions de Poltava, Kharkiv, Khmelnytskyi et Rivne ont exhorté les habitants à rester dans des abris anti-bombes.

L'impact de la guerre s'est fait sentir bien au-delà de l'Ukraine, peut-être surtout sur les marchés alimentaires mondiaux. L'Ukraine et la Russie sont parmi les plus grands exportateurs de céréales au monde, et la Russie est également un important producteur d'engrais.

Des inquiétudes ont été exprimées ces derniers jours quant au sort d'un accord négocié par l'ONU et la Turquie destiné à remédier aux perturbations de ces exportations qui devait expirer samedi. Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a confirmé qu'il avait été prolongé de quatre mois.

En plus d'assurer le passage en toute sécurité des exportations ukrainiennes, António Guterres a déclaré dans un communiqué que les Nations Unies sont également «pleinement déterminées» à éliminer les obstacles qui ont entravé l'exportation de nourriture et d'engrais depuis la Russie.

Le ministère russe des Affaires étrangères a confirmé la prolongation et M. Zelensky l'a qualifiée de «décision clé dans la lutte mondiale contre la crise alimentaire».