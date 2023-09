Novak Djokovic n'a pas eu autant de difficultés qu'à son dernier match, éliminant le qualifié Borna Gojo en trois manches de 6-2, 7-5, 6-4, dimanche, lors des Internationaux des États-Unis.

Djokovic, qui a remporté trois de ses 23 titres en Grand Chelem à Flushing Meadows, avait eu besoin d'effacer un retard de deux sets lors du troisième tour contre Laslo Djere.

Cette fois, Djokovic a joué de façon beaucoup plus efficace. Il n'a commis que 12 fautes directes contre 40 pour Gojo.

«Je suis simplement fier d'avoir gagné en trois manches», a dit Djokovic, qui est déjà assuré de remplacer Carlos Alcaraz au premier rang du classement de l'ATP la semaine prochaine.

Djokovic a remporté cinq des 15 jeux au service de Gojo et il n'a été brisé qu'une fois.

Djokovic aura maintenant sur sa route l'Américain Taylor Fritz, neuvième tête de série, qui est le seul joueur encore dans la course au titre à ne pas avoir perdu un set pendant le tournoi.

«Taylor s'est grandement amélioré au fil des années, a observé Djokovic. Évidemment, les matchs seront de plus en plus difficiles. Je suis prêt.»

Un peu plus tôt en soirée, Fritz a complété le premier trio de joueurs américains à accéder aux quarts depuis Andre Agassi, James Blake et Robby Ginepri, en 2005.

Fritz a eu le meilleur sur le Suisse issu des qualifications Dominic Stricker en trois sets de 7-6 (2), 6-4, 6-4.

Avant lui, les Américains Ben Shelton et Frances Tiafoe ont obtenu leur billet pour les quarts de finale.

Âgé de 20 ans, Shelton a réussi 16 as en route vers un gain de 6-4, 6-3, 4-6 et 6-4 face à son compatriote Tommy Paul.

Paul avait défait Shelton en quatre manches aux Internationaux d'Australie cette année, en quarts de finale.

Shelton a prévalu 36-25 au niveau des coups gagnants. Deux de ses services ont atteint 239 kilomètres à l'heure.

«Je pense que c'était purement de l'adrénaline, a dit Shelton à la foule après le match, au Stade Arthur Ashe. C'est juste dans ce genre d'atmosphère que je pouvais y arriver.»

Shelton a été le champion de la NCAA en 2022, avec l'Université de la Floride.

C'est Tiafoe, 10e tête de série qui sera son adversaire au prochain tour. L'Américain a eu raison de l'Australien Rinky Hijikata en trois manches de 6-4, 6-1, 6-4.

Chez les dames, la favorite du tournoi, la Polonaise Iga Swiatek, n'a pu maintenir son avance et elle a vu la défense de son titre s'arrêter au quatrième tour.

Swiatek s'est inclinée 3-6, 6-3, 6-1 aux mains de Jelena Ostapenko, perdant du même coup son premier rang mondial au profit d'Aryna Sabalenka.

Swiatek a manqué de précision au stade Arthur Ashe et elle a éprouvé des difficultés à maîtriser les puissantes frappes d'Ostapenko, championne à Roland-Garros en 2017.

Ostapenko montre un dossier de 4-0 en carrière face à Swiatek. Aucune autre joueuse du circuit de la WTA n’a défait la Polonaise à quatre occasions.

Karolina Muchova a atteint les quarts de finale en l'emportant 6-3, 5-7 et 6-1 devant Wang Xinyu. Il s'agit du plus long parcours new-yorkais pour la Tchèque, 10e tête de série.

Muchova s'est rendue en finale à Roland-Garros il y a trois mois, s'inclinant alors en trois sets contre Iga Swiatek.

Muchova a aussi atteint les demi-finales des Internationaux d'Australie, en 2021.

Elle a réussi 32 coups gagnants, faisant contrepoids à 37 fautes directes. Sa rivale a commis 42 erreurs non provoquées.

«J'ai été fidèle à mon jeu, avec plusieurs coups brossés pour changer le rythme, a dit Muchova, au public du Stade Louis Armstrong. Ç'a été la clé.»

Sa prochaine rivale sera Sorana Cirstea, qui a écarté Belinda Bencic 6-3 et 6-3.

L'Américaine Coco Gauff, sixième tête de série, a trimé dur contre la Danoise Caroline Wozniacki, mais elle s’est ressaisie après une deuxième manche difficile pour triompher 6-3, 3-6, 6-1.

Gauff est devenue la première adolescente américaine depuis Serena Williams, il y a plus de deux décennies, à atteindre les quarts de finale à Flushing Meadows lors de deux années consécutives.

En 2022, Gauff s’était inclinée face à Caroline Garcia en quarts. Cette fois, elle aura sur son chemin Ostapenko.

Gauff a remporté 15 de ses 16 derniers matchs et elle a récemment signé les deux plus importants titres de sa carrière, à Washington et à Cincinnati. L’Américaine a su épurer son jeu en troisième manche lors de la journée la plus chaude du tournoi jusqu’à présent.

«Elle a toujours été une grande athlète. Elle a le revers, le service, l’esprit combatif, a soutenu Wozniacki. J’ai l’impression qu’en ce moment, tout semble en place pour elle.»

Wozniacki, championne aux Internationaux d’Australie en 2018 et double finaliste à New York, n’a finalement pas été en mesure d’y aller coup pour coup avec Gauff dans le dernier set.

«Elle est de retour et c’est comme si elle n’avait jamais quitté le circuit, a insisté Gauff. D’être sur le terrain aujourd’hui et de jouer contre elle, ç’a été un honneur.»