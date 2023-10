Un juge ontarien a décidé que l'un des organisateurs des manifestations qui ont perturbé en février 2022 la capitale nationale, Pat King, subira son procès à Ottawa, rejetant sa deuxième demande visant à déplacer les procédures hors de la ville.

L'avocat de M. King a fait valoir que son client est si notoire qu'il ne lui serait pas possible d'obtenir un procès équitable dans la capitale.

M. King faisait partie du groupe original d’organisateurs qui ont amené des véhicules et d’immenses foules de manifestants à Ottawa pour exiger la fin des obligations du port du masque et des vaccins contre la COVID-19, et pour certains, pour tenter de renverser le gouvernement libéral.

Plusieurs personnes accusées lors de la manifestation se sont vu refuser des demandes similaires visant à être jugées à l'extérieur d'Ottawa, notamment un autre organisateur, James Bauder, et l'ancien député provincial de l'Ontario, Randy Hillier.

Le juge Charles Hackland affirme que tout problème de partialité peut être résolu lors de la sélection du jury.

Le procès de M. King devrait s'ouvrir à la fin du mois de novembre.