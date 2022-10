La production de la célèbre téléréalité Occupation Double a annoncé mercredi qu’elle retirait tous ses candidats «directement associés à l’intimidation» de l’aventure.

Selon La Presse et Le Devoir, les candidats concernés seraient Isaack, Félix et Philippe.

L'émission, diffusée sur les ondes de Noovo, a expliqué par voie de communiqué que les candidats poursuivant l'aventure, ainsi que les candidats déjà exclus, recevront une formation afin de les sensibiliser face aux actes d'intimidation.



«Tel qu’annoncé par la production dimanche dernier à 18h25 sur les réseaux sociaux d’OD et réitéré ce lundi par Julie Snyder, la production d’Occupation Double prend très au sérieux cette situation et a pris des mesures concrètes pour que cela cesse et ne se reproduise plus», a écrit la production.

Occupation Double affirme avoir agi promptement la semaine dernière en demandant à une psychologue de rencontrer les candidats concernés. Dania Raminez «se rendra en Martinique pour appuyer toutes personnes ayant besoin de soutien sur place face à cette situation», a conclu la production.

Des scènes d’intimidation dans le cadre de l’émission ont mené des commanditaires à laisser tomber Occupation double: Shop Santé, Polysleep et Oraki ont mis fin à leur collaboration avec la production.

Victime d'intimidation, Jonathan est un candidat qui a quitté l'aventure OD Martinique par lui-même.

Lors des dernières émissions d’Occupation Double Martinique, des candidats masculins ont formé une alliance contre Jonathan sous prétexte que ce dernier nuisait à la bonne ambiance du groupe.