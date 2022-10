À l’approche des Fêtes, alors que nous sommes en pleine période d’inflation, est-ce une bonne idée d’offrir des cartes-cadeaux? Selon un article de La Presse canadienne, 44 % des Canadiens envisageaient en effet recourir à cette option.

Dans le contexte actuel, il se pourrait toutefois que le prix des produits augmente entre le moment de l’achat de la carte-cadeau et son utilisation et que le pouvoir d’achat de la personne concernée baisse conséquemment.



Selon la professeure adjointe en sciences de la consommation de l’Université Laval Maryse Côté-Hamel, si en période d’inflation il importe de se préoccuper de ses finances, il ne faut pas perdre de vue l’intention principale qui vient avec le fait d’offrir un cadeau. «Offrir un cadeau est un acte symbolique. Ça va au-delà de la valeur monétaire. Ça rejoint généralement deux objectifs : témoigner de son affection et conserver ou maintenir une relation», explique-t-elle.

De plus, donner une carte-cadeau pourrait justement être un bon coup en période d’inflation, puisque cela permettrait à la personne concernée de faire une activité qu’elle ne s’offrirait pas nécessairement normalement.

Mme Côté-Hamel précise aussi qu’avec le taux d’inflation actuel, la valeur du certificat-cadeau risque de demeurer stable à court et moyen terme. «Si on parle d’un certificat-cadeau d’une valeur de 30 $ et que l’inflation est de moins de 1 % par mois, 1 % de 30 $, c’est 30 sous. Ce n’est pas nécessairement un frein à offrir un cadeau», ajoute-t-elle.

Ce genre de présent pourrait toutefois perdre de la valeur s’il concerne une activité estivale, alors qu’il s’écoulera plusieurs mois avant son utilisation.

Moins de risque avec une carte-cadeau

D’après la professeure adjointe, offrir un certificat-cadeau pourrait représenter moins de risque qu’un cadeau plus «concret».

«D’un point de vue financier, c’est plus risqué, parce que ça ne veut pas nécessairement dire que la personne va apprécier le produit qu’on va lui donner. On a plus de chance de “perdre de l’argent” en achetant un produit ou un service qui va être inutile pour l’individu par opposition à offrir un certificat-cadeau pour lequel il a une certaine latitude pour le choix.»

Moins de dépenses à prévoir pour les Fêtes

Concernant le temps des Fêtes à venir, Maryse Côté-Hamel s’attend à un léger changement dans les dépenses qui seront effectuées.

«Avec les difficultés économiques qu’on traverse actuellement, dont la hausse de certains produits, comme les aliments, c’est sûr que les gens ont moins de revenus discrétionnaires», souligne-t-elle.

Les dépenses pour le temps des Fêtes risquent donc d’être moins élevées que pour les années précédentes.