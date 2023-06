L'ancienne députée fédérale néo-démocrate Olivia Chow sera la prochaine mairesse de Toronto.

Une progressiste, et une première femme issue de la diversité, s'installe donc aux commandes de la ville la plus peuplée du Canada.

La victoire de Mme Chow marque la fin d'une décennie de régime conservateur à l'hôtel de ville de Toronto, ainsi que le début d'un nouveau chapitre dans sa carrière politique déjà bien remplie.

Après son élection en tant que conseillère scolaire à Toronto, en 1985, elle a été conseillère municipale pendant 13 ans, puis députée à la Chambre des communes aux côtés de son défunt mari, l'ancien chef du NPD Jack Layton.

«Si vous avez déjà douté de ce qu'il est possible de faire ensemble, si vous avez déjà remis en question votre foi en un avenir meilleur et en ce que nous pouvons faire les uns avec les autres, les uns pour les autres, vous avez votre réponse ce soir», a lancé Mme Chow, âgée de 66 ans, dans son discours de victoire prononcé devant une foule de partisans en liesse.



«Merci aux habitants de Toronto pour la confiance qu'ils m'ont accordée et pour le mandat de changement qu'ils m'ont confié en tant que nouvelle mairesse», a-t-elle affirmé.

Elle succédera donc à John Tory, qui a démissionné quelques mois seulement après le début de son troisième mandat. Il a renoncé à ses fonctions lorsqu'il a annoncé avoir entretenu une liaison avec une membre de son personnel.

Il y avait un nombre record de 102 candidats sur le bulletin de vote à Toronto lundi, avec environ une demi-douzaine de noms qui se sont distingués particulièrement au cours de la campagne électorale de 12 semaines.

Malgré l'impressionnant nombre de candidats, la campagne est rapidement devenue une lutte à deux entre Mme Chow et l'ancienne mairesse adjointe Ana Bailao. Pendant ce temps, l'ancien chef de la police Mark Saunders a été relégué à un lointain troisième rang, malgré le soutien du premier ministre ontarien Doug Ford.

Le premier ministre Ford, qui a déjà affirmé qu'avoir Mme Chow à la mairie de Toronto serait un «désastre absolu», a adopté un ton plus conciliant dans un communiqué publié lundi soir, peu de temps après la victoire de la nouvelle mairesse.

I want to congratulate Olivia Chow on tonight’s election win and on becoming the next mayor of Toronto.



