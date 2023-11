Des groupes humanitaires et des militants pour la justice sociale ont manifesté devant le siège des Jeux olympiques de Paris et ont appelé lundi les autorités françaises à protéger les droits de milliers de migrants et des personnes vivant dans la rue alors que la région parisienne se prépare pour les Jeux d'été.

Des militants ont projeté les mots «L’autre côté de la médaille» sur les bureaux principaux de Paris 2024 dans la banlieue de Saint-Denis et ont accroché des pancartes de protestation devant l’entrée lors d’une brève manifestation dimanche soir.

Lundi, plus de 70 organisations non gouvernementales ont adressé une lettre aux autorités de la région parisienne, au comité d'organisation des Jeux olympiques et aux commanditaires olympiques, mettant en garde contre un risque de «nettoyage social» des personnes les plus marginalisées de la société dans les rues de Paris et de sa banlieue à l'approche des Jeux olympiques.

Les organisateurs des Jeux de l'année prochaine ont promis de rencontrer les organisations pour discuter des prochaines étapes. Ils ont aussi souligné que Paris était depuis longtemps confrontée à des tensions sur la migration et sur la manière de loger les personnes qui dorment dans la rue.

La police parisienne démantèle régulièrement les camps de tentes abritant des migrants du monde entier, invoquant la santé et la sécurité publiques. La capitale française reste un pôle d'attraction pour les personnes fuyant les conflits ou la pauvreté, et les camps refont régulièrement surface.

Les groupes humanitaires affirment constater une augmentation de la pression des autorités sur les migrants à l'approche des Jeux olympiques et alors que la ville se prépare à accueillir des millions de spectateurs pour les Jeux. Les autorités ont tenté de fermer les points de distribution alimentaire dans certains quartiers parisiens le mois dernier, mais cette décision a été rejetée par le tribunal.

Les signataires de l'appel de lundi ont appelé à «une politique ambitieuse et concertée (...) pour garantir la continuité des soins aux personnes en situation de précarité et d'exclusion, avant, pendant et après les Jeux». Ils ont demandé que les groupes d'aide soient inclus dans les préparatifs des Jeux olympiques par les autorités locales.

Parmi les signataires figurent le groupe humanitaire Médecins du Monde et la branche française de l'Armée du Salut ainsi que ceux qui fournissent un hébergement d'urgence, de la nourriture, une aide médicale, un soutien administratif et d'autres mesures d'aide aux personnes vivant dans la rue.

En réponse, le comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris a déclaré dans un communiqué qu'il restait déterminé à faire des Jeux «un véhicule de cohésion et d'inclusion».

«Dans un esprit de dialogue et d'écoute, Paris 2024 approchera les manifestants pour rencontrer leurs représentants et échanger sur leurs préoccupations», précise le communiqué.

L'administration régionale parisienne n'a pas immédiatement répondu à une demande pour commenter la lettre.