Le parcours torontois de Bianca Andreescu s'est arrêté en ronde des 16 à l'Omnium Banque nationale, jeudi, alors que la Chinoise de 19 ans Qinwen Zheng l'a battue 7-5, 5-7 et 6-2.

L'Ontarienne de 22 ans a manqué de mordant et d'opportunisme, s'inclinant en trois heures.



Zheng a récolté six bris, dont trois d'affilée en dernière manche.

Elle a bouclé le gain à sa première balle de match à l'aide d'un passing à basse vitesse, après une volée inefficace de la Canadienne.

À lire | Omnium Banque nationale: direction quarts de finale pour Félix Auger-Aliassime!

Zheng a commis sept doubles fautes, mais elle a compensé avec huit as.

Zheng a mérité le premier set avec un smash, dans un 12e jeu où elle a de plus réussi un amorti parfait.

Au deuxième set, Andreescu a pris le service de sa rivale à 5-5, ponctuant le jeu avec un revers profond, retourné trop loin par sa rivale.

Au troisième engagement, par contre, la Chinoise a pris le contrôle avec un bris qui lui donnait les devants 3-1. Au jeu précédent, elle avait gardé son service à zéro.

Andreescu est classée 53e à la WTA, deux rangs derrière Zheng.

L'Ontarienne a été la championne à Toronto en 2019, où elle a aussi été couronnée à New York.

En quarts de finale, Zheng sera confrontée à Karolina Pliskova, 14e tête de série.

La Tchèque a eu le dernier mot 6-1, 6-7 (9) et 6-3 face à la Grecque Maria Sakkari, troisième tête de série.

Surprise de taille, plus tôt jeudi: la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, 24e au monde, a écarté la favorite et numéro 1 mondiale Iga Swiatek 6-4, 3-6 et 7-5i.

Tombeuse de Leylah Fernandez au tour précédent, Maia est passée en quarts de finale à sa quatrième balle de match, quand la Polonaise a envoyé un coup droit hors cible.

Swiatek a nui à sa propre cause en commettant neuf doubles fautes, ce qui a aidé sa rivale à avoir le dessus 4-3 pour les bris.

Maia trouvera sur sa route Belinda Bencic, qui a éliminé Garbine Muguruza en deux manches de 6-1, 6-3 lors du dernier match de la soirée au Sobeys Stadium.

Il y aura une nouvelle championne de l'événement: l'Italienne Camila Giorgi a été battue 6-3, 0-6 et 7-5 par l'Américaine Jessica Pegula.

Septième tête de série, Pegula a eu le dessus 6-4 pour les bris face à Giorgi, 29e à la WTA.

Sa prochaine adversaire sera Yulia Putintseva, qui a défait Alison Riske-Amritraj 6-3 et 7-5.

L'Américaine Coco Gauff a atteint les quarts de finale grâce à une victoire de 7-5, 4-6, 7-6 (4) contre la Biélorusse Aryna Sabalenka.

Gauff, 10e tête de série, a fermé les livres dès sa première balle de match, quand Sabalenka n'a pas pu maîtriser son service.

Sabalenka, tête de série numéro 6, a lancé sa raquette pour évacuer la frustration, après un match marathon de 3 heures 11 minutes.

Les deux joueuses ont été embêtées par les conditions venteuses au Sobeys Stadium.

Sabalenka a commis 18 doubles fautes et Gauff, 15. Sabalenka a accumulé 42 fautes directes et Gauff, 32.

Au prochain tour, Gauff sera opposée à la Roumaine Simona Halep, double championne du tournoi. Halep a vaincu la Suissesse Jil Teichmann 6-2, 7-5.