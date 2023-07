Il y a 47 ans, le 17 juillet 1976, s'ouvrait les Jeux olympiques de Montréal. Pour souligner cet anniversaire, le Parc olympique a reconstitué la place Internationale en hissant les drapeaux historiques des pays participants aux seuls Jeux d'été tenus au Canada à ce jour.

Il est possible de voir le déploiement des drapeaux dans la section de l'Esplanade située à l'angle de la rue Sherbrooke et du boulevard Pie-IX, et ce, pour les 16 prochains jours.

«Ce projet s'inscrit dans la nouvelle mission du Parc olympique, celle de mettre en valeur son patrimoine et son héritage olympique, alors que nous préparons le 50e anniversaire des installations», affirme Michel Labrecque, président-directeur général, dans un communiqué acheminé aux médias.

«En pavoisant l'Esplanade aux couleurs des drapeaux historiques des pays participants, nous offrons une courte leçon d'histoire afin de comprendre rapidement le contexte historique et géopolitique dans lequel se sont déroulés les Jeux de Montréal», poursuit-il.

En effet, sur les 93 drapeaux des pays participants aux Jeux olympiques de Montréal, 28 sont aujourd'hui relégués aux livres d'histoire, à la suite d'un changement de régime politique, d'une déclaration d'indépendance ou d'une modification graphique.

Pays participants aux Jeux de Montréal dont les drapeaux ont été modifiés :

Pays Raison de la modification 1 Antilles néerlandaises Dissolution de la fédération (2010) 2 Belize Déclaration d'indépendance (1981) 3 Bermudes Modification graphique (1999) 4 Brésil Annexion de nouveaux États (1992) 5 Bulgarie Chute du Bloc de l'Est (1990) 6 Îles Caïmans Modification graphique (1999) 7 Corée du Sud Modification graphique (1984, 1997, 2011) 8 Costa Rica Modification graphique (1988) 9 Égypte Changement de régime politique (1984) 10 Grèce Modification graphique (1978) 11 Haïti Changement de régime politique (1986) 12 Honduras Modification graphique (2022) 13 Hong-Kong Changement de régime politique (1997) 14 Iran Changement de régime politique (1980) 15 Irak Changement de régime politique (1991, 2004, 2008) 16 Japon Modification graphique (1999) 17 Liechtenstein Modification graphique (1982) 18 Mongolie Chute du Bloc de l'Est (1992) 19 Paraguay Modification graphique (2013) 20 Philippines Modification graphique (1998) 21 Pologne Modification graphique (1980) 22 Porto Rico Modification graphique (1995) 23 République démocratique allemande Changement de régime politique (1990) 24 Roumanie Chute du Bloc de l'Est (1989) 25 Saint-Marin Modification graphique (2011) 26 Russie Changement de régime politique (1993) 27 Venezuela Annexion d'une nouvelle province (2006) 28 Yougoslavie Changement de régime politique (1992)

Les visiteurs pourront aussi en apprendre davantage sur le boycottage des pays africains tout comme sur l'absence de la Chine et de Taïwan à Montréal, grâce à des panneaux explicatifs installés sur l'Esplanade, ainsi qu'un site Web spécialement dédié au projet.

Second pavoisement

En plus du pavoisement historique de 1976, le Parc olympique basculera à un pavoisement contemporain à l'extérieur de la période des Jeux, soit du 2 août 2023, jusqu'au 16 juillet 2024.

«Après moult consultations avec des historiens et des vexillologues, nous avons choisi de hisser les drapeaux actuels des pays participants à l'extérieur de la période anniversaire des Jeux» a expliqué Michel Labrecque ajoutant que cette proposition «tient compte des sensibilités des visiteurs qui nous fréquentent à longueur d'année».

Par ailleurs, le Parc olympique complètera le pavoisement contemporain en ajoutant les drapeaux d'acteurs clés qui ont eu un rôle prépondérant dans la tenue des Jeux dont les drapeaux du Québec, de la Ville de Montréal et de la Confédération iroquoise.

Le Parc olympique fait aussi savoir «qu'en conformité avec le protocole du Comité international olympique, le drapeau actuel et historique de la Russie sera remplacé par le drapeau des Jeux de Montréal.»

«Cette mise en valeur mémorielle de l'Esplanade du Parc olympique jette les bases d'un cinquantième anniversaire qui promet d'être mémorable», renchérit Michel Labrecque. «Peu de villes dans le monde peuvent se targuer d'avoir des installations olympiques aussi vivantes que celles de Montréal. Célébrons-les», conclut-il.