Le premier ministre François Legault a assuré, jeudi, que le Québec n'oubliera jamais «l'horrible drame», qui s'est déroulé dans la ville de Lac-Mégantic il y a 10 ans.

Lors d'un bref passage devant les membres de la presse devant l'église Sainte-Agnès, le premier ministre a souligné que l'accident qui a fait 47 victimes a été «un moment dur» pour tout le monde.

«On se souvient tous où on était lorsqu'on a appris la nouvelle. C'est important que les gens de Lac-Mégantic le sachent, même si ça fait 10 ans, on oubliera jamais.» -François Legault, premier ministre du Québec

M. Legault a aussi remercié «tous ceux qui ont aidé» lorsque la catastrophe est survenue. Il a particulièrement salué le travail de l'ex-première ministre, Pauline Marois et la mairesse de Lac-Mégantic, Colette Roy-Laroche.

«Merci à tout le personnel qui a aidé sur le plan physique et mental parce qu'il y a eu beaucoup de séquelles», a-t-il formulé. «La vie continue. On doit garder espoir. La vie est courte donc il faut trouver de bons moments.»

Également présent, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a mentionné qu’il espérait pouvoir commencer la construction de la voie de contournement cet automne. «Je sais que ç’a été très long pour les communautés qui ont eu mal», a dit M. Trudeau.

«Des agriculteurs sont préoccupés concernant la perte de terres agricoles, mais pour moi, ce n'est même pas une question qui se pose. La tragédie, le traumatisme et la peine que les gens vivent encore tous les jours avec le train qui continue de passer dans cette ville, on doit en finir et c'est ce qu'on va faire», a indiqué le premier ministre.

Les travaux de construction de la voie de contournement devraient débuter dans les prochains mois, mais la question divise la communauté.

Dans la foulée de la tragédie qui a fauché 47 vies, de nombreux Méganticois se sont opposés au retour du passage de trains contenant des matières dangereuses au centre-ville et rapidement, la construction d'une voie de contournement est devenue la priorité pour le conseil municipal de l'époque, et l'est encore pour celui de l'administration actuelle.

Le ministre Alghabra ferme, lui aussi, la porte à une enquête publique

Le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, est l’un des premiers politiciens à s’être présenté à l’église jeudi matin.

Comme ses prédécesseurs, il a fermé la porte à la demande d’élus et de citoyens qui souhaitent la mise en place d’une commission d’enquête publique sur la tragédie ferroviaire.

Son homologue québécoise aux Transports, Geneviève Guilbeault, était la porte-parole du Bureau du coroner qui devait identifier les victimes de la catastrophe en «travaillant avec les survivants et les gens qui cherchaient leurs proches».

La ministre a tenu à souligner l’incroyable «leçon de résilience et d’humanité» qu’elle a apprise à l’époque.

«J’étais ici dans les premières heures de l’accident» et «on pensait rester quelques heures, mais on est resté plusieurs semaines», a-t-elle relaté.

«C’est incroyablement émouvant cette journée pour moi, aujourd’hui», a expliqué Geneviève Guilbault.

Avec des informations de Stéphane Blais, La Presse canadienne