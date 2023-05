L'annonce du décès du mythique acteur et comédien québécois Michel Côté suscite de nombreuses réactions. Le Québec lui rend hommage.

Louis-José Houde, qui a crevé l'écran en compagnie de Michel Côté dans la comédie De père en flic, a écrit un hommage à l'acteur dans une publication sur les réseaux sociaux, lundi, jour où son décès a été annoncé par sa famille.

«Une force de la nature. Un grand maître. Un homme bon. Quel privilège de t’avoir connu. Je t’aime, Michel», a sobrement écrit l'humoriste.

Mais très tôt en journée, les réactions sont d'abord venues de la scène politique, autant municipale, provinciale que fédérale. Pour le chef par intérim du Parti libéral du Québec (PLQ), Marc Tanguay, le Québec vient de perdre un «grand acteur, un grand Québécois».

«Michel Côté était aimé et respecté. À travers ses nombreux rôles, il aura marqué des générations de Québécois. On vient tous de perdre un petit peu de nous autres. Mes condoléances à la famille et aux proches», partage-t-il sur Twitter.

Le premier ministre du Québec et chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, a indiqué : Je ris encore aux éclats de Broue, de Cruising Bar, de La petite vie, mais je me souviens aussi de son touchant rôle dans C.R.A.Z.Y.»

M. Legault précise que Michel Côté devait être décoré de l’Ordre national du Québec dans quelques semaines.

1/2 Michel Côté, un de nos grands comédiens s’est éteint aujourd’hui. Je ris encore aux éclats de Broue, de Cruising Bar, de La petite vie, mais je me souviens aussi de son touchant rôle dans C.R.A.Z.Y. — François Legault (@francoislegault) May 29, 2023

Le chef du Parti québécois (PQ), Paul Saint-Pierre Plamondon, a écrit sur les réseaux sociaux qu'il considérait Michel Côté comme «l'un des comédiens les plus marquants et les plus appréciés de l'histoire du Québec.

«Il restera à jamais gravé dans notre mémoire collective. Également un homme d'une simplicité et d'une grande gentillesse. Michel est parti beaucoup trop vite. J'offre mes condoléances à sa famille et à ses proches.» - Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du PQ

La députée de Mercier pour Québec solidaire, Ruba Ghazal mentionne pour sa part que Michel Côté est l'un de ses «acteurs préférés».

«Son jeu dans C.R.A.Z.Y. m’a marqué. Il est un des rares qui peut jouer le tragique et le comique avec autant d’intensité. Mes condoléances à sa famille et amis», écrit-elle sur Twitter.

À VOIR | Les grands moments de la carrière de Michel Côté

Le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau, a aussi rendu hommage à Michel Côté en soulignant qu'il «laisse un héritage immense, à la hauteur de l’homme et de l’artiste qu’il était.» «Tout le Québec est en deuil, parce que tout le Québec l'aimait. Quelle tristesse. J'offre toutes mes condoléances à sa famille et ses proches», ajoute-t-il via les réseaux sociaux.

Michel Côté laisse un héritage immense, à la hauteur de l’homme et de l’artiste qu’il était. Tout le Québec est en deuil, parce que tout le Québec l'aimait. Quelle tristesse.

⁰

J'offre toutes mes condoléances à sa famille et ses proches. — Gabriel Nadeau-Dubois (@GNadeauDubois) May 29, 2023

Le ministre de la Langue française et député de Chambly, Jean-François Roberge, affirme pour sa part que Michel Côté était «un grand acteur dont la contribution à la culture québécoise est immense.»

«Pensons à Broue, Omertà, La petite vie, De père en flic, Cruising bar… Mes condoléances à sa famille et ses proches», ajoute-t-il sur les réseaux sociaux.

Michel Côté était un grand acteur dont la contribution à la culture québécoise est immense. Pensons à Broue, Omerta, La petite vie, De père en flic, Cruising bar… Mes condoléances à sa famille et ses proches. — Jean-F. Roberge (@jfrobergeQc) May 29, 2023

La mairesse de Montréal, Valérie Plante a aussi exprimé sa tristesse dans un gazouillis.

«Je veux saluer le talent exceptionnel de Michel Côté, l’un de nos grands comédiens. Son départ est un choc qui secoue le Québec et toute la communauté artistique. Merci pour Broue, merci pour C.R.A.Z.Y., merci pour tout», mentionne-t-elle.

«Michel Côté était sans contredit l'un des acteurs les plus respectés - et talentueux - au Québec. Son décès laisse un vide immense dans la culture québécoise et le pays tout entier», a déclaré le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, sur Twitter.



Michel Côté était sans contredit l’un des acteurs les plus respectés – et talentueux – au Québec. Son décès laisse un vide immense dans la culture québécoise et le pays tout entier. Mes condoléances à sa famille, à ses amis et aux nombreuses personnes qui l’aimaient tant. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 29, 2023

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet parle de son côté d'une «très lourde journée de deuil pour le Québec.



«Lourde, très lourde journée de deuil pour le Québec: un des comédiens les plus vrais, touchants, drôles et adulés, un bout même de notre âme de Québécois, nous quitte. Si les anges existent, ils seront en belle compagnie pour toujours. Mes pensées à sa famille et ses amis», écrit-il sur les réseaux sociaux.nbsp

Lourde, très lourde journée de deuil pour le Québec: un des comédiens les plus vrais, touchants, drôles et adulés, un bout même de notre âme de Québécois, nous quitte.

Si les anges existent, ils seront en belle compagnie pour toujours.

Mes pensées à sa famille et ses amis.

😢🙏🏻⚜️ pic.twitter.com/Q7YZD1GLwZ — Yves-F. Blanchet 🎗⚜️ (@yfblanchet) May 29, 2023

Hommage de la communauté artistique

La communauté artistique québécoise est évidemment elle aussi émue du décès de Michel Côté et lui rend également hommage notamment via les réseaux sociaux.

«C'était un gars affectueux, brillant, lucide, généreux», a témoigné son ami de longue date, le comédien Marc Messier.

Noovo Info a recueilli les déclarations de l'actrice Léane Labrèche-Dor et le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, au sujet du départ de cette icône du milieu artistique québécois.

L'acteur, scénariste et humoriste québécois, Louis Morissette, a partagé lundi ce message sur Twitter: «Merci Michel. Une inspiration, un modèle, une légende. Mes sympathies à sa famille et ses très nombreux amis.»

L'animateur Sébastien Benoit indique sur les réseaux sociaux être «secoué» par le décès de Michel Côté.

«Un grand acteur et un homme d’une grande gentillesse. J’ai eu le privilège de le rencontrer à quelques reprises pour le travail et il était toujours aimable, généreux et bienveillant. Bon voyage M. Côté…», partage-t-il.

Secoué par le décès de Michel Côté. Un grand acteur et un homme d’une grande gentillesse. J’ai eu le privilège de le rencontrer à quelques reprises pour le travail et il était toujours aimable, généreux et bienveillant.

Bon voyage M. Côté… — Sébastien Benoit (@sebbenoit72) May 29, 2023

L'auteur, concepteur et réalisateur Stéphane Laporte rapelle que «Michel Côté était et restera un géant».

«De Broue à C.R.A.Z.Y., de Cruising Bar à Omertà, Michel gagnait tout le temps. Michel était tout le temps bon. Tout le temps bon dans la vie, aussi. Merci Michel, pour tout le bien que tu nous as fait. Sincères condoléances au Québec», écrit-il dans un gazouillis.

Michel Côté était et restera un géant. De Broue à C.R.A.Z.Y., de Cruising Bar à Omertà, Michel gagnait tout le temps. Michel était tout le temps bon. Tout le temps bon dans la vie, aussi. Merci Michel, pour tout le bien que tu nous as fait. Sincères condoléances au Québec. pic.twitter.com/9He6Av7Ihc — Stéphane Laporte (@laportestephane) May 29, 2023

Le réalisateur Émile Gaudreault, qui a travaillé avec Michel Côté sur les films «De Père en Flic» et «De Père en Flic 2», garde aussi le souvenir d'un homme authentique. En entrevue avec La Presse canadienne, le cinéaste s'est souvenu que Michel Côté mémorisait le nom de tous les techniciens des tournages, qu'il saluait et remerciait chaque jour. «Les gens se sentaient reconnus, respectés, ça faisait toute la différence.»

Le comédien Pierre-Luc Brillant a lui aussi de doux souvenirs de son ancien collègue avec qui il a travaillé sur les plateaux de «La vie après l'amour» et évidemment «C.R.A.Z.Y.», où Michel Côté interprétait son père. «Il avait toujours une bonhomie sur le plateau de tournage, même quand l'heure était sérieuse, il avait toujours ce petit côté clownesque», a-t-il relaté à l'équipe de La Presse canadienne.

L'auteur et comédien Claude Meunier est lui aussi un collègue de longue date de Michel Côté, qui est à l'origine du personnage haut en couleur de Jean-Lou, dans «La P'tite Vie».

«Les comédiens apportent beaucoup aux personnages. Moi, je les écris, je donne des traits de caractères, des forces, des faiblesses. [...] Pas sûr qu'il y a grand-monde qui aurait pu faire un Jean-Lou comme ça. Il était tellement bon, tellement drôle», a-t-il souligné.

Claude Meunier veut que les Québécois retiennent que Michel Côté avait une passion pour son métier, mais également une passion pour les gens qui l'écoutaient ou le regardaient.

«Il faisait son métier pour le monde, je pense. [...] Il aimait le monde. Il faisait ça par amour du monde, par amour du jeu, mais par amour du succès aussi comme tout le monde.»

Avec des informations de La Presse canadienne.