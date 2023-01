Opération Nez rouge dit avoir effectué 26 412 raccompagnements pendant sa période de fonction entre le 25 novembre et le 31 décembre 2022.

L'Opération Nez rouge s'est déroulée dans 74 communautés à travers le Canada, du 25 novembre jusqu'à samedi dernier. Elle a rassemblé plus de 22 900 bénévoles, dont plus de 18 500 au Québec, là où l'activité a pris naissance en 1984.

À lire également | Conduire ou ne pas conduire: l'alcool au volant en cinq mythes

«Sans le dévouement de milliers de bénévoles, cette idée hors du commun ne pourrait aspirer à une telle réussite année après année. Je tiens donc à les remercier du fond du cœur», a commenté Jean-Marie de Koninck, fondateur d’Opération Nez rouge, initiative née à Québec en 1984.

Nez rouge loin de l'affluence de 2019

Les chiffres sont beaucoup plus importants qu'en 2021, mais pas encore au niveau d'avant la pandémie.

«En 2021, il y avait eu un retour partiel sur les routes, donc les chiffres de cette année sont beaucoup plus grands que ceux de l'année dernière, puisqu'on avait plus de régions opérationnelles», a indiqué en entrevue la directrice des communications et des partenariats, Marilyn Vigneault.

En fait, Nez rouge avait annoncé en 2021 la fin prématurée de son service de raccompagnement au Québec dix jours avant le réveillon du Nouvel An en raison de la situation épidémiologique. Des milliers de raccompagnements avaient été effectués avant cette date, alors que les bénévoles étaient de retour après avoir été contraints à une pause en 2020.

En 2019, plus de 50 000 automobilistes québécois avaient été raccompagnés sains et saufs à la maison.

«Si l'on regarde avec 2019, c'est certain que ce ne sont pas les chiffres que l'on voyait avant la pandémie», a précisé Mme Vigneault, soutenant que «ce n'est pas la vraie, de vraie normalité».

«Il y a aussi le fait qu'en 2019, on avait une soixantaine de régions qui étaient opérationnelles, comparativement à 48 cette année, et plusieurs d'entre elles avaient aussi des calendriers un peu plus allégés.»

«Le bilan de la campagne est très positif pour nous, c'est un retour sur les routes après deux années assez atypiques, a souligné Mme Vigneault. Donc, de voir que les gens ont répondu à l'appel, autant au niveau des bénévoles que des gens qui ont utilisé le service, on est très heureux de ça.»

Cette année, le rôle de porte-parole au Québec a été confié à l'humoriste Mathieu Dufour.

Tous les fonds recueillis dans le cadre de la campagne de raccompagnement seront distribués à des organismes locaux liés à la jeunesse ou au sport amateur.

Mission accomplie!



Merci aux 18 000 bénévoles qui ont effectué plus de 20 000 raccompagnements! Y'a de quoi être fières et fiers :raised_hands:!



Finalement, un remerciement particulier à nos partenaires, la @SAAQ et @DesjardinsCoop pour leur soutien et leur fidélité!



À l'an prochain! pic.twitter.com/N2nxyYJYAw — Opération Nez rouge (@ONezrouge) January 3, 2023

Selon la Sûreté du Québec, «entre 2016 et 2022, en moyenne, l’alcool était en cause dans 25% des collisions mortelles et dans 15% des collisions avec blessés graves».

Le Québec est la province la moins sévère en matière d'alcool au volant. Si le Code criminel prévoit une limite légale de 0,08, toutes les autres provinces canadiennes imposent des sanctions administratives, comme la suspension temporaire du permis, à partir d’un taux excédant le 0,05.

Avec de l'information de La Presse canadienne

À VOIR ÉGALEMENT | Simulation: un journaliste de Noovo Info prend le volant avec les facultés affaiblies