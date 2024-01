L’Opération Nez rouge dit avoir effectué près de 25 000 raccompagnements au Québec et un peu plus de 30 000 à travers le Canada à l’occasion de la 40e édition de son action bénévole, du 24 novembre au 31 décembre dernier.

L’organisation a calculé ces raccompagnements dans 77 communautés d’opération au pays, est-il indiqué dans un communiqué de bilan publié mercredi.

Opération Nez rouge dit avoir profité des services de 27 920 bénévoles, dont 22 648 au Québec.

«Ensemble, nous avons une fois de plus réussi à rendre les routes plus sécuritaires pendant la période des Fêtes et je ressens une grande fierté et une gratitude immense envers tous ceux et celles qui ont contribué à cette aventure», a commenté Jean Marie de Koninck, président fondateur de Nez rouge.

Les données de raccompagnement d'Opération Nez rouge en 2023 surpassent celles de 2022, mais ne sont pas encore aussi élevées qu'à la période pré-pandémie. Cette année, il y a eu exactement 24 639 raccompagnements au Québec. L'an dernier, ce chiffre s'élevait à 20 756 – on se relevait alors encore de la pandémie.

Avant la pandémie, en 2019, Nez rouge avait enregistré le raccompagnement plus de 50 000 automobilistes québécois sains et saufs à la maison.

Nez rouge avait annoncé en 2021 la fin prématurée de son service de raccompagnement au Québec dix jours avant le réveillon du Nouvel An en raison de la situation épidémiologique. Des milliers de raccompagnements avaient été effectués avant cette date, alors que les bénévoles étaient de retour après avoir été contraints à une pause en 2020.

Cette année, le rôle de porte-parole au Québec a été confié à Danny Turcotte.

Tous les fonds recueillis dans le cadre de la campagne de raccompagnement seront distribués à des organismes locaux liés à la jeunesse ou au sport amateur.

La Sûreté du Québec (SQ) et la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) préparent une offensive pour contrer l'alcool et la drogue au volant, l'une des principales causes de décès dans les collisions routières au Québec.

Selon des données fournies par la Sûreté du Québec (SQ), l’alcool était en cause dans 25% des collisions mortelles et dans 15% des collisions avec blessés graves entre 2017 et 2021, en moyenne.

Devant ces chiffres, la SQ et la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), en collaboration avec l'ensemble des services de police du Québec et des contrôleurs routiers, ont intensifié leurs interventions en décembre dans le cadre de l’opération nationale concertée (ONC) ciblant la capacité de conduire affaiblie par l’alcool ou la drogue.

Le Québec est la province la moins sévère en matière d'alcool au volant. Si le Code criminel prévoit une limite légale de 0,08, toutes les autres provinces canadiennes imposent des sanctions administratives, comme la suspension temporaire du permis, à partir d’un taux excédant le 0,05.