Plus de 200 policiers de plusieurs régions du Québec procèdent au démantèlement d'un réseau national de production et de distribution de métamphétamine. Les trafiquants avaient des tentacules jusqu'au Nouveau-Brunswick selon la Sûreté du Québec.

Des policiers de l'Escouade régionale mixte (ERM) Mauricie ont lancé des perquisitions sur une vingtaine de sites à Montréal, Laval, Saint-Jérôme, Saint-Eustache, Lavaltrie ainsi qu'à Longueuil et McMasterville en Montérégie. Des frappes policières ont aussi eu lieu à Gatineau, Trois-Rivières, Sainte-Anne-de-la-Pérade, de même qu'à Cleveland en Estrie.

La drogue était produite et encapsulée dans les Laurentides avant d'être distribuée aux quatre coins de la province: « Le lieu central est sur la Côte-Saint-André à Sainte-Sophie dans un garage et ancienne écurie d'une résidence. On démantèle ce lieu-là aujourd'hui, » explique la sergente Éloïse Cossette de la Sûreté du Québec.

Plusieurs centaines de milliers de comprimés de métamphétamine ont déjà été saisis par les autorités depuis tôt ce matin. Le réseau était si productif qu'il pouvait « fournir plusieurs organisations criminelles partout en province » selon la sergente Cossette.

Une quinzaine de véhicules et des entrepôts seront visités par les policiers ces prochaines heures en plus des 20 lieux de perquisition.

Aucune arrestation n'est prévue pour l'instant. Le bilan complet de l'opération sera dévoilé plus tard aujourd'hui.

Santé Canada signale que la méthamphétamine, qui peut être distribuée sous forme de cristaux, de comprimés ou de poudre, est un stimulant synthétique puissant, illégal, hautement toxicomanogène et très dangereux pour la santé.