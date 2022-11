Le géant de la vente au détail Walmart est devenu mardi le dernier acteur majeur de l’industrie pharmaceutique à annoncer un plan de règlement des poursuites intentées par les gouvernements des États et locaux concernant les puissants opioïdes vendus sur ordonnance dans ses pharmacies.

La proposition de 3,1 milliards de dollars fait suite à des annonces similaires faites le 2 novembre par les deux plus grandes chaînes de pharmacies américaines, CVS Health et Walgreen Co., qui ont chacune déclaré qu’elles paieraient environ 5 milliards de dollars.

Walmart, basé à Bentonville, dans l’Arkansas, a expliqué dans un communiqué qu’il «contestait fortement» les allégations dans les poursuites judiciaires des gouvernements des États et locaux selon lesquelles ses pharmacies avaient mal rempli les ordonnances pour les puissants analgésiques sur ordonnance. La société n’admet pas la responsabilité avec le plan de règlement.

La procureure générale de New York, Letitia James, a déclaré dans un communiqué que la société devrait se conformer aux mesures de surveillance, empêcher les prescriptions frauduleuses et signaler celles qui sont suspectes.

Les avocats représentant les gouvernements locaux ont affirmé que la société paierait la majeure partie du règlement au cours de l'année prochaine s'il était finalisé.

Les accords sont le produit de négociations avec un groupe de procureurs généraux des États, mais ils ne sont pas définitifs. Les accords CVS et Walgreens devraient d'abord être acceptés par les États et les gouvernements locaux avant d'être conclus. Le plan de Walmart devrait être approuvé par 43 États. Le processus formel n'a pas encore commencé.