Les travailleurs de divers secteurs en Israël ont lancé une grève nationale lundi, menaçant de paralyser l'économie et se joignant à un mouvement de protestation croissant contre le plan du premier ministre Benjamin Nétanyahou visant à réformer le système judiciaire.



Les vols au départ du principal aéroport international du pays ont été cloués au sol, les grandes chaînes de magasins et les universités ont fermé leurs portes, et le plus grand groupe syndical d'Israël a appelé ses 800 000 membres ― dans les secteurs de la santé, des transports, des banques et autres ― à cesser le travail. On s'attend à ce que les gouvernements locaux ferment les écoles maternelles qu'ils gèrent et réduisent d'autres services, et le principal syndicat de médecins a annoncé que ses membres cesseraient également le travail.

La résistance croissante au plan de M. Nétanyahou intervient quelques heures après que des dizaines de milliers de personnes soient descendues dans les rues du pays pour manifester spontanément leur colère face à la décision du premier ministre de limoger son ministre de la Défense, qui avait appelé à une pause dans la réforme. En scandant «le pays est en feu», ils ont allumé des feux de joie sur l'autoroute principale de Tel Aviv, fermant l'artère et de nombreuses autres dans tout le pays pendant des heures.

Des milliers de manifestants se sont rassemblés lundi devant la Knesset, ou parlement, pour maintenir la pression.

Le remaniement ― mené par M. Nétanyahou, qui est en procès pour corruption, et ses alliés dans le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël ― a plongé le pays dans l'une de ses pires crises intérieures. Elle a déclenché des manifestations soutenues qui ont galvanisé presque tous les secteurs de la société, y compris l'armée, où les réservistes sont de plus en plus nombreux à déclarer publiquement qu'ils ne serviront pas un pays qui vire à l'autocratie.

Les citoyens palestiniens d'Israël, quant à eux, sont restés largement à l'écart des manifestations. Nombre d'entre eux estiment que la démocratie israélienne est ternie par la domination militaire exercée sur leurs frères de Cisjordanie et par la discrimination dont ils font eux-mêmes l'objet.

L'agitation a amplifié les divergences anciennes et irréductibles sur le caractère d'Israël, qui l'ont déchiré depuis sa création. Les manifestants affirment qu'ils luttent pour l'âme même de la nation et que la réforme supprimera le système de contrôle et d'équilibre d'Israël et remettra directement en cause ses idéaux démocratiques.

Le gouvernement les a qualifiés d'anarchistes désireux de renverser un gouvernement démocratiquement élu et affirme que le plan rétablira l'équilibre entre les pouvoirs judiciaire et exécutif.

Au centre de la crise se trouve M. Nétanyahou lui-même, le plus ancien dirigeant d'Israël, et des questions sur les limites qu'il pourrait être prêt à franchir pour maintenir son emprise sur le pouvoir, alors même qu'il est accusé de fraude, d'abus de confiance et d'acceptation de pots-de-vin dans trois affaires distinctes. Il nie avoir commis des actes répréhensibles.

Le limogeage de son ministre de la Défense, à un moment où les menaces pesant sur la sécurité en Cisjordanie et ailleurs s'intensifient, a semblé être la goutte qui a fait déborder le vase pour plusieurs, y compris apparemment pour la Histadrout, la plus grande centrale syndicale du pays, qui s'était abstenue de participer aux manifestations qui ont duré des mois avant le limogeage du ministre de la Défense.

«Où menons-nous notre Israël bien-aimé ? Vers l'abîme, a déclaré Arnon Bar-David, le chef du groupe, dans un discours très applaudi. Aujourd'hui, nous arrêtons la descente de tout le monde vers l'abîme.»

Lundi, alors que les braises des feux de joie sur les autoroutes se dissipaient, le président cérémoniel d'Israël, Isaac Herzog, a de nouveau appelé à l'arrêt immédiat de la révision.

«La nation tout entière est saisie d'une profonde inquiétude. Notre sécurité, notre économie, notre société sont menacées, a-t-il déclaré. Réveillez-vous maintenant!»

Le chef de l'opposition, Yair Lapid, a prévenu que la crise conduisait Israël au bord du gouffre.

«Nous n'avons jamais été aussi proches de l'effondrement. Notre sécurité nationale est menacée, notre économie s'effondre, nos relations extérieures sont au plus bas, nous ne savons pas quoi dire à nos enfants sur leur avenir dans ce pays, a lancé M. Lapid. Nous avons été pris en otage par une bande d'extrémistes qui ne connaissent ni freins ni limites.»

Il n'est pas certain que les menaces que les grèves font peser sur l'économie israélienne, déjà chancelante, incitent M. Nétanyahou à mettre fin à la réforme. Les médias israéliens ont rapporté qu'un avocat représentant le premier ministre dans son procès pour corruption avait menacé de démissionner si la réforme n'était pas interrompue.

M. Nétanyahou aurait passé la nuit en consultations et devait s'adresser à la nation, mais il a ensuite reporté son discours. Certains membres du Likoud, le parti de M. Nétanyahou, ont déclaré qu'ils soutiendraient le premier ministre s'il répondait aux appels à l'arrêt de la réforme.

L'architecte du plan, le ministre de la Justice Yariv Levin, un membre populaire du parti, a longtemps été un résistant, promettant qu'il démissionnerait si le remaniement était suspendu. Mais lundi, il a déclaré qu'il respecterait la décision du premier ministre s'il mettait fin à la législation.

Toutefois, les alliés les plus intransigeants de M. Nétanyahou l'ont pressé de continuer. «Nous ne devons pas arrêter la réforme du système judiciaire et nous ne devons pas céder à l'anarchie», a déclaré le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir.

Le limogeage par M. Nétanyahou du ministre de la Défense, Yoav Gallant, a semblé indiquer que le premier ministre et ses alliés iraient de l'avant. M. Gallant avait été le premier membre éminent du Likoud, le parti au pouvoir, à s'élever contre cette décision, affirmant que les profondes divisions menaçaient d'affaiblir l'armée.

Le gouvernement de M. Nétanyahou est allé de l'avant avec une pièce maîtresse de la réforme : une loi qui donnerait à la coalition gouvernementale le dernier mot sur toutes les nominations judiciaires. Une commission parlementaire a approuvé la législation lundi en vue d'un vote final, qui pourrait avoir lieu cette semaine.

Le gouvernement cherche également à faire adopter des lois qui donneraient à la Knesset le pouvoir d'annuler les décisions de la Cour suprême et de limiter le contrôle judiciaire des lois.

Une loi distincte qui contournerait un arrêt de la Cour suprême pour permettre à un allié clé de la coalition d'occuper un poste de ministre a été reportée à la suite d'une demande du chef de ce parti.

M. Nétanyahou est revenu au pouvoir à la fin de l'année dernière après une longue crise politique qui a conduit les Israéliens aux urnes cinq fois en moins de quatre ans.