L'astronaute et médecin David Saint-Jacques fait partie des 99 personnes nommées jeudi à l'Ordre du Canada.

Parmi les autres personnalités du milieu universitaire, des sciences, de la médecine, du sport, du droit et des arts figurent l'étoile du hockey Sidney Crosby, actuellement capitaine des Penguins de Pittsburgh de la Ligue nationale de hockey (LNH) et l'acteur québécois estimé Michel Côté, qui combat présentement la maladie.



La liste comprend aussi plusieurs autres personnalités québécoises, dont l'auteur, compositeur et interprète Jim Corcoran, le concepteur et réalisateur Stéphane Laporte, l'artiste et militante Lise Françoise Aubut, les journalistes Michèle Ouimet et Raymond Saint-Pierre, le chirurgien autochtone Stanley Vollant, le chercheur et éducateur Yves Lenoir, Marie-Dominique Beaulieu, professeure et chercheuse en médecine familiale, les scientifiques André H. Caron et John J. M. Bergeron, le promoteur culturel gaspésien Alan Côté, de même que Carolyn R. Freeman et Patricia Garel pour leurs contributions à la médecine pédiatrique.

Le professeur de tennis Louis André Borfiga, un Monégasque d'origine et citoyen canadien, est aussi honoré. Il a joué un rôle majeur dans le développement du tennis au Canada jusqu'à sa retraite l'an dernier.

Deux Canadiens nommés sont promus pour devenir compagnons de l'ordre, le statut le plus élevé du tableau d'honneur, soit l'acteur Eugene Levy et l'homme d'affaires néo-écossais John Bragg.

Un nouvel officier de l'ordre est Harry LaForme, qui est devenu le premier juge autochtone de la cour d'appel du Canada en 2004.

La gouverneure générale remettra aux récipiendaires leur insigne de l'Ordre du Canada lors d'une cérémonie d'investiture, dont les détails restent à annoncer.