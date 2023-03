La Chine a déclaré mardi qu’elle avait été «ouverte et transparente» dans la recherche des origines du COVID-19, après qu'un rapport concernant une fuite de laboratoire eut été rapporté dans des médias américains.

Le département américain de l’Énergie (DOE) a évalué avec une «faible confiance» que la pandémie qui a été détectée pour la première fois dans la ville centrale de Wuhan en Chine fin 2019 a commencé par la fuite d’un virus d’un laboratoire. Le rapport n’a pas été rendu public.

La Chine a «partagé le plus de données et de résultats de recherche sur le traçage des virus et apporté d’importantes contributions à la recherche mondiale sur le traçage des virus», a expliqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Mao Ning Mao aux journalistes lors d’un breffage quotidien.

«Politiser la question du traçage des virus ne salira pas la Chine, mais ne fera que nuire à la crédibilité des États-Unis», a mentionné M. Mao, en réponse aux plaintes de responsables américains et de membres du Congrès selon lesquelles la Chine n’a pas été entièrement coopérative.

Ses commentaires sont venus au milieu de questions continues sur la façon dont le virus qui a tué plus de 6,8 millions de personnes dans le monde est apparu pour la première fois.

D’autres membres de la communauté du renseignement américain ne sont pas d’accord avec l’évaluation de la fuite du laboratoire par le département américain de l’énergie, citant des opinions divergentes au sein du gouvernement. «Il n’y a tout simplement pas de consensus au sein de la communauté du renseignement», a fait savoir lundi John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale.

La conclusion du DOE a été rapportée pour la première fois au cours du week-end dans le Wall Street Journal, qui a déclaré que le rapport classifié était basé sur de nouveaux renseignements et noté dans une mise à jour d'un document de 2021. Le DOE supervise un réseau national de laboratoires aux États-Unis.

Les responsables de la Maison Blanche ont refusé lundi de confirmer les articles de presse sur l'évaluation.



En 2021, des responsables ont publié un résumé du rapport de renseignement selon lequel quatre membres de la communauté du renseignement américain pensaient avec une faible confiance que le virus avait été transmis pour la première fois d'un animal à un humain, et un cinquième croyait avec une confiance modérée que la première infection humaine était liée à un laboratoire.