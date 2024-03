Oppenheimer, un biopic solennel de trois heures qui est devenu un succès improbable au box-office, a été couronné meilleur film lors de la 96e cérémonie des Oscars, qui a également servi de couronnement pour Christopher Nolan.



À VOIR | La liste complète des gagnants des Oscars 2024



Après avoir ignoré pendant des années sans doute le plus grand auteur du grand écran d'Hollywood, les Oscars ont rattrapé le temps perdu en octroyant sept prix pour le biopic à succès de Nolan, dont celui du meilleur acteur pour Cillian Murphy, du meilleur acteur dans un second rôle pour Robert Downey Jr. et du meilleur réalisateur pour Nolan.

En consacrant Oppenheimer, l'Academy of Motion Pictures Arts a fait quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis plus d'une décennie: décerner son premier prix à un film de studio à gros budget et largement vu. Dans une industrie cinématographique où une cape, un dinosaure ou Tom Cruise était souvent une exigence pour un tel box-office, Oppenheimer a attiré des foules de cinéphiles dans les salles avec un drame complexe et rempli de fissions sur J. Robert Oppenheimer et la création de la bombe atomique.

«Pour le meilleur ou pour le pire, nous vivons tous dans le monde de Robert Oppenheimer. J'aimerais dédier ceci aux artisans de la paix» - Cillian Murphy, acteur principal dans Oppenheimer

En tant que film chargé d'inquiétudes quant à la capacité humaine de destruction massive, Oppenheimer s'est également imposé - même face à son partenaire dans le phénomène culturel, Barbie - comme un film tout à fait inquiétant pour une époque pleine de cataclysmes, provoqués par l'homme ou non.

La guerre s'invite à la cérémonie

La cérémonie des Oscars de dimanche, au Dolby Theatre de Los Angeles, s'est déroulée sur fond de guerres à Gaza et en Ukraine, et avec une élection américaine potentiellement capitale à l'horizon. Les récompenses décernées au lauréat du documentaire 20 jours à Marioupol et au meilleur film en langue étrangère The Zone of Interest ont placé la géopolitique sous les projecteurs des Oscars.

La compétition la plus suivie des Oscars a récompensé Emma Stone, qui a remporté le prix de la meilleure actrice pour son interprétation du rôle de Bella Baxter dans Pauvres créatures. Dans ce qui était considéré comme la catégorie la plus mordante de la soirée, Stone a battu Lily Gladstone, interprète de La note américaine. Gladstone serait devenue la première Autochtone américaine à remporter un Oscar.



Au lieu de ça, les électeurs des Oscars n'ont pas pu résister aux extrémités corsées de la performance de Stone dans Pauvres créatures. La victoire de Stone, son deuxième Oscar de la meilleure actrice après celui de 2019 pour La La Land, a confirmé la femme de 35 ans comme sans doute l'actrice de grand écran la plus prééminente de sa génération. La liste des femmes ayant remporté le prix de la meilleure actrice à deux reprises ou plus est illustre, comptant notamment Katherine Hepburn, Frances McDormand, Ingrid Bergman et Bette Davis.

«Oh, bon sang, c'est vraiment bouleversant», s'est émue Emma Stone, qui a lutté contre ses larmes et sa robe cassée pendant son discours.

L'émission de dimanche a été éblouissante, avec notamment une vaste interprétation chantée et dansée du tube tiré du film Barbie «I'm Just Ken» par Ryan Gosling, avec l'assistance à la guitare de Slash et une mer de Kens qui ont envahi la scène.

Mais la protestation et la politique ont fait irruption dans une année électorale pour les Oscars. Tard pendant l'émission, l'animateur Jimmy Kimmel a lu un message critique sur les réseaux sociaux de l'ancien président Donald Trump.

«Merci d'avoir regardé, a déclaré Kimmel. Est-ce que votre peine de prison n'est pas dépassée?»

Nolan a déjà eu de nombreux films nommés aux Oscars, notamment Inception, Dunkerque et Le chevalier noir. Mais sa victoire dimanche dans la catégorie réalisation est le premier Oscar pour le cinéaste de 53 ans. Dans son discours de remerciement, Nolan a souligné que le cinéma avait un peu plus de 100 ans.

«Imaginez-vous être là pendant 100 ans en peinture ou en théâtre», a déclaré Nolan, qui a partagé le prix du meilleur film avec Emma Thomas, sa femme et productrice. «Nous ne savons pas où va ce voyage incroyable à partir d'ici. Mais savoir que vous pensez que j'en ai une part significative signifie tout pour moi.»

Robert Downey Jr., nommé deux fois auparavant (pour Chaplin et Tonnerre sous les tropiques), a également décroché son premier Oscar, couronnant l'illustre deuxième acte de sa carrière mouvementée.

«Je voudrais remercier ma terrible enfance et l'académie, dans cet ordre», a lancé Downey, le fils du cinéaste Robert Downey Sr.

Barbie, le plus gros succès au box-office de l'année dernière avec plus de 1,4 milliard $ de ventes de billets (1,9 millards $ CAN), n'a finalement remporté qu'un seul prix: celui de la meilleure chanson originale (désolé, Ken) pour What Was I Made For? de Billie Eilish et Finneas O'Connell. C'est leur deuxième Oscar, deux ans après celui remporté pour leur chanson titre de James Bond, No Time To Die.

Les manifestations contre la guerre israélienne à Gaza ont encombré la circulation autour du Dolby Theatre de Los Angeles, ralentissant l'arrivée des vedettes sur le tapis rouge et attirant l'attention des Oscars sur le conflit en cours. Certains manifestants ont crié «Honte!» à ceux qui tentaient d'atteindre le lieu de remise des prix.

Jonathan Glazer, le cinéaste britannique dont le drame effrayant sur Auschwitz La Zone d'intérêt a remporté le prix du meilleur film en langue étrangère, a établi des liens entre la déshumanisation décrite dans son film et aujourd'hui.

«À l'heure actuelle, nous sommes ici en tant qu'hommes qui réfutent que leur judéité et l'Holocauste soient détournés par une occupation qui a conduit à un conflit pour tant de personnes innocentes, qu'il s'agisse des victimes du 7 octobre en Israël ou de l'attaque en cours sur Gaza, toutes les victimes, cette humanisation, comment résister?»

Un an après que Navalny ait remporté le même prix, 20 jours à Marioupol de Mstyslav Chernov, une chronique poignante des premiers jours de l'invasion russe de l'Ukraine, a remporté le prix du meilleur documentaire. Cette victoire, une première pour l'Associated Press et Frontline de PBS, est intervenue alors que la guerre en Ukraine dépassait le cap des deux ans sans aucun signe de ralentissement.

Mstyslav Chernov, cinéaste ukrainien et journaliste de l'Associated Press dont la ville natale a été bombardée le jour où il a appris sa nomination aux Oscars, a parlé avec force de l'invasion russe.

«C'est le premier Oscar dans l'histoire de l'Ukraine, a déclaré Tchernov. Et je suis honoré. Mais je serai probablement le premier réalisateur sur cette scène à dire que j'aurais aimé ne jamais avoir fait ce film.»



Pauvres créatures sur la seconde marche du podium



La revisite du mythe de Frankenstein par Yorgos Lanthimos, Pauvres créatures, a remporté trois prix pour son somptueux savoir-faire, dont des prix pour la conception de la production, le maquillage, la coiffure et la conception des costumes. Pauvres créatures s'est classé deuxième derrière Oppenheimer, avec un total de quatre récompenses.

Jimmy Kimmel, animateur de l'émission d'ABC pour la quatrième fois, a ouvert la 96e cérémonie des Oscars avec un monologue d'ouverture qui a attiré quelques regards froids (de Robert Downey Jr., Sandra Hüller et Messi, le chien d'Anatomie d'une chute, nommé pour le meilleur film).

Mais Kimmel, soulignant Hollywood comme «une ville syndicale» après les grèves des acteurs et des écrivains de 2023, a suscité une ovation debout pour avoir fait venir les équipiers et les travailleurs des coulisses - qui entament désormais leurs propres négociations collectives.

Le premier prix de la soirée était l'un des plus prévisibles: Da'Vine Joy Randolph pour la meilleure actrice dans un second rôle, pour sa performance dans Ceux qui restent, d'Alexander Payne. Randolph, émue, était accompagnée sur scène par sa co-vedette, Paul Giamatti.

«Pendant si longtemps, j'ai toujours voulu être différente, a déclaré Randolph. Et maintenant, je réalise que j'ai juste besoin d'être moi-même.»

Même si la victoire de Randolph était largement attendue, une surprise a rapidement suivi. Le garçon et le héron, de Hayao Miyazaki, a remporté le prix du meilleur long métrage d'animation, une surprise face au populaire Spider-Man: à travers le Spider-Verse.

Miyazaki, le maître de l'animation japonais de 83 ans, qui est sorti de sa retraite pour réaliser Le Garçon et le Héron, n'a pas assisté à la cérémonie. Il n'a pas non plus assisté aux Oscars de 2003, lorsque son film Le Voyage de Chihiro a remporté le même prix.

Le meilleur scénario original est allé à Anatomie d'une chute, qui, comme Barbie, a été écrit par un couple: la réalisatrice Justine Triet et Arthur Harari. «Cela m'aidera à traverser ma crise de la quarantaine, je pense», a déclaré Triet.

Dans le scénario adapté, où Barbie a été nommé - et où certains soupçonnaient Greta Gerwig de gagner après avoir été négligée pour la réalisation - l'Oscar est allé à Cord Jefferson, qui a écrit et réalisé son premier long métrage Fiction américaine. Il a plaidé pour que les dirigeants prennent des risques avec les jeunes cinéastes comme lui.

«Au lieu de faire un film à 200 millions de dollars, essayez de faire 20 films à 10 millions de dollars», a clamé Jefferson, ancien scénariste de télévision primé.

Les Oscars sont revenus en grande partie à des films sortis en salles. Même s'il a été récompensé avec 19 nominations, Netflix s'est montré un peu joueur. Sa seule victoire est venue d'un court métrage de fiction: La merveilleuse histoire d'Henry Sugar, de Wes Anderson, basé sur l'histoire de Roald Dahl.

La victoire d'Oppenheimer a offert à Hollywood une chance de se réjouir, malgré les nuages menaçants dans l'industrie cinématographique. Le film de Nolan a fait ses débuts l'année dernière au moment même où les acteurs rejoignaient les scénaristes dans une grève prolongée contre l'économie de la diffusion en continu et l'intelligence artificielle. La grève des acteurs a pris fin en novembre, mais le malaise d'Hollywood n'a guère disparu. La diffusion en continu s'est avérée moins lucrative pour la plupart des studios non nommés Netflix.

Mais Barbenheimer était le genre de phénomène imprévu dont Hollywood a davantage besoin. Les deux films pourraient également donner un coup de pouce à la télédiffusion des Oscars, qui a toujours bénéficié de la présence de grands films en lice. La plus grande audience jamais vue aux Oscars a eu lieu lorsque Titanic de James Cameron a remporté les Oscars en 1998.