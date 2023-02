Le gouvernement canadien a dépensé près de 400 000 $ en chambres d'hôtel lors des funérailles de la reine Élisabeth II, une somme qui comprend une luxueuse suite avec vue sur la rivière d’une valeur de 6000 $ la nuit.

La délégation canadienne aux funérailles du 19 septembre comprenait le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et son épouse, la gouverneure générale, Mary Simon, ainsi que les anciens premiers ministres Kim Campbell, Jean Chrétien, Paul Martin et Stephen Harper. L'olympien Mark Tewksbury et l'actrice Sandra Oh étaient également présents.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Le gouvernement canadien n'a toutefois pas révélé qui a séjourné dans la suite de 6000 $ de l'hôtel Corinthia de Londres, qui, selon le site web de l'hôtel, comprend un service de majordome et une vue sur la Tamise.

À lire également:

CTVNews.ca a contacté Affaires mondiales Canada et le bureau du premier ministre à plusieurs reprises, mais n'a pas été en mesure d’obtenir une réponse au moment d’écrire ces lignes. Un porte-parole de la gouverneure générale a déclaré à CTVNews.ca qu'elle n'avait pas séjourné dans la suite à Londres.

Les coûts de l'hôtel ont été obtenus grâce à une demande d'accès à l'information déposée auprès d'Affaires mondiales Canada, qui est le ministère des Affaires étrangères du Canada. Les données montrent qu'un total de 356 981,70 $ a été dépensé à l'hôtel Corinthia entre le 11 et le 20 septembre, ce qui comprenait un nombre non divulgué de chambres avec des lits king. Le coût de la suite avec vue sur la rivière était de 6089,16 $ par nuit, soit 4800 livres sterling britanniques. La suite a été utilisée pendant cinq nuits.

Le gouvernement fédéral a également dépensé une somme plus modeste de 40 861,11 $ pour héberger d'autres personnes à l'hôtel Hampton de Hilton, près de l'aéroport de Stanstead de Londres, qui se trouve à près d'une heure de route du centre-ville de Londres.

Le total dépensé pour l'hébergement de la délégation canadienne était de 313 614 livres sterling, soit 397 842,81 dollars canadiens, selon Affaires mondiales Canada. Cependant, lorsque CTVNews.ca a calculé ces coûts en utilisant un taux de change du marché intermédiaire fourni par XE.com du 20 septembre 2022, le taux de change était d'environ 0,25 $ CA de plus que le taux de change utilisé par Affaires mondiales Canada. Cela ajouterait près de 80 000 $ à la facture d'hôtel et ferait passer le coût de la suite avec vue sur la rivière à un peu plus de 7300 $ la nuit.

Affaires mondiales n'a pas répondu à la demande de clarification de CTVNews.ca quant au taux de change utilisé pour calculer les coûts.