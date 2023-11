Les chasseurs de trophées canadiens ne pourront plus ramener chez eux des défenses d'éléphant ou des cornes de rhinocéros, le Canada ayant adopté de nouvelles mesures de contrôle du commerce afin d'enrayer le déclin critique de ces populations.

Le ministre de l'Environnement, Steven Guilbeault, a annoncé qu'à partir du 8 janvier, l'ivoire d'éléphant brut et les cornes de rhinocéros brutes ne pourront être importés au Canada qu'à des fins scientifiques et de recherche ou pour l'application de la loi.

Le Canada autorise actuellement l'importation d'ivoire brut à des fins personnelles, notamment comme trophée de chasse.

Les éléphants et les rhinocéros sont gravement menacés d'extinction, en grande partie à cause de la demande de défenses et de cornes en ivoire.

Kelly Butler, responsable de campagne, Humane Society International/Canada, mentionne que plus de 400 défenses d'éléphant ont été légalement importées au Canada entre 2010 et 2019, et que 95 % d'entre elles étaient destinées à un usage personnel, notamment en tant que trophées de chasseurs de gros gibier revenant d'Afrique.

Mme Butler indique que plus de 700 000 personnes ont adressé une pétition au Canada pour qu'il procède à ce changement. Elle ajoute que cela fera une différence dans les efforts mondiaux visant à mettre fin au braconnage des éléphants et des rhinocéros.