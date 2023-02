Ottawa octroie une enveloppe de 5 M$ à l'Association des stations de ski du Québec (ASSQ), afin de permettre aux 75 stations de ski de la province de faire l'acquisition de nouveaux équipements innovants.

Cet aide financière non remboursable qui provient du Fonds d'aide au tourisme a également pour but de permettre aux stations de ski d'améliorer l'expérience des visiteurs, en plus d'offrir un produit touristique durable et écoresponsable.

«L'industrie du ski du Québec accueille cette aide gouvernementale avec gratitude [...]. L'adoption de nouvelles technologies permettra aux stations québécoises d'accroître leur compétitivité face à la concurrence nord-américaine», a affirmé le président-directeur général de l'Association des stations de ski du Québec, Yves Juneau.

C'est la députée de Brome-Missisquoi, ministre fédérale des Sports et responsable de Développement économique Canada (DEC), Pascale St-Onge, qui en a fait l'annonce, aujourd'hui au Mont Sutton, en Estrie.

«Les entreprises et les organisations du secteur touristique sont des acteurs clés pour la vitalité économique de nos régions et des travailleurs d'ici. Grâce à l'aide de cinq millions de dollars annoncée aujourd'hui, l'ASSQ permettra aux stations de ski du Québec de mieux s'outiller et de bonifier leur offre pour les prochaines saisons», a-t-elle expliqué.

Notons que ce financement s'inscrit également dans la volonté du gouvernement fédéral d'assurer la relance du tourisme en plus de contribuer à l'économie de demain.