Le gouvernement fédéral investira dans un projet de 340 millions $ de Nokia pour la transition vers la technologie sans fil 5G.

Le premier ministre Justin Trudeau en a fait l'annonce lundi à Kanata, en banlieue d'Ottawa, en compagnie de son homologue de l'Ontario, Doug Ford. Le maire sortant d'Ottawa, Jim Watson, était aussi présent au point de presse, de même que des représentants de Nokia.



«Les réseaux sans fil 5G jouent un rôle essentiel dans plusieurs aspects de notre vie, comme le travail, les achats qu'on fait en ligne et les communications avec nos proches», a dit M. Trudeau.

On travaille avec @Nokia pour agrandir ses installations à Ottawa, ce qui aidera le Canada à faire la transition vers la prochaine génération de technologie sans fil 5G et à créer plus de 340 bons emplois et des possibilités de stage pour étudiants. Info : https://t.co/i7TZjdQJD9 pic.twitter.com/U4l9A7wakv