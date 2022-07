Ottawa a annoncé mercredi que toutes les restrictions frontalières existantes pour rentrer au Canada resteront en place jusqu’au 30 septembre au moins.

Ce texte est une traduction de CTV News

Cela signifie que les voyageurs étrangers devront toujours fournir une preuve qu’ils sont entièrement vaccinés pour entrer dans le pays et que les Canadiens ou les résidents permanents non vaccinés devront fournir un test moléculaire COVID-19 effectué avant d’entrer et mettre en quarantaine pendant 14 jours à leur arrivée.

Le gouvernement prolonge également sa pause de tests aléatoires dans tous les aéroports jusqu’à la mi-juillet pour les personnes entièrement vaccinées.

Les tests de dépistage aléatoire obligatoire sont maintenus aux points d’entrée des frontières terrestres, sans modifications.

«Alors que nous passons à la prochaine phase de notre intervention à la COVID-19, il est important de se rappeler que la pandémie n’est pas terminée. Nous devons continuer de mettre tout en œuvre pour nous protéger et protéger les autres contre le virus», a fait savoir le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos.

Plus de détails à venir…