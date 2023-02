Le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, a fait part des priorités de son parti à l'occasion de la reprise des travaux parlementaires à Ottawa.

Il était accompagné des députés bloquistes Claude DeBellefeuille, Alain Therrien, et Marie-Hélène Gaudeau. «On a ce qu’il faut au Québec pour décider nous-mêmes», a-t-il lancé mercredi matin.

«Nous n’avons pas à nous faire dire comment utiliser la clause dérogatoire ou à quel moment, pas plus que nous avons à subir des conditions sur la façon d’administrer notre système de santé, à demander à Ottawa pour appliquer la Charte de la langue française à toutes les entreprises œuvrant au Québec ou combien de nouveaux Québécois nous devons accueillir chaque année. Les Québécois, et les Québécois seuls, savent quelle politique linguistique leur convient, quel modèle de laïcité leur convient. Ottawa ne doit plus se mêler des compétences du Québec», a déclaré le chef du Bloc Québécois.

Le Bloc québécois a ainsi énuméré huit priorités, qui seront mises en avant lors de la prochaine session parlementaire. La clause dérogatoire, le recours à la firme McKensey en font notamment partis.

M. Blancher compte questionner le premier ministre non pas sur le «volume» de dossiers, mais sur la «nature» des mandats qui ont été donnés à la firme.

De plus, d'autres enjeux comme l'immigration, la langue française et l'application de la loi 101 aux entreprises fédérales font également partie des priorités du Bloc. Le dossier de la santé sera un enjeu sur lequel le parti va défendre le financement des soins de santé et la conclusion d’une «entente satisfaisante» pour le Québec.

Dans un contexte d'inflation, le parti souhaite aider les plus vulnérables, les aînés et les personnes vivant la crise du logement.

Du côté de l'environnement, M. Blanchet souhaite mettre fin à toutes nouvelles explorations et exploitations pétrolières afin de faciliter la transition vers une économie «durable» et sans pétrole. Aussi, il veut mettre en place la protection et les compensations pour l’affaiblissement répété de la gestion de l’offre.

Ottawa déconnecté de la réalité du Québec

M. Blanchet dénonce aussi l'«écart» entre la vision, la compréhension d’Ottawa qui est davantage tourné vers Toronto que Québec. Il a parlé de «dérive», lors du point de presse.

«Évidemment, en plus d’empêcher le gouvernement fédéral de nous imposer sa vision ''postnationale'' et multiculturaliste déconnectée de la réalité québécoise, le Bloc Québécois se dressera à chaque fois que le gouvernement de Justin Trudeau essaiera d’affaiblir le Québec, qu’il ira à l’encontre des intérêts des Québécois et même, chaque fois qu’il ignorera les façons de faire du Québec», a ajouté le chef du Bloc.

Rappelons que M. Blanchet rencontrera Amira Elghawaby, à la suite de sa nomination controversée à titre de conseillère spéciale chargée de la lutte contre l'islamophobie.

D'ailleurs, il s'attend à une «conversation cordiale». «Je ne m’attends pas qu’elle va me mettre au visage les propos qu’elle a eus par le passé, je m’attends qu’elle fasse des nuances», a-t-il dit en point de presse, avant la rencontre prévue à midi.