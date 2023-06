Le gouvernement fédéral annonce qu'il investira 25 millions $ pour créer le tout premier programme d'entrepreneuriat LGBTQ+ au Canada.

La ministre des Petites Entreprises et du Développement économique, Mary Ng, a annoncé jeudi ce financement pour mettre sur pied le programme, qui sera administré par la Chambre de commerce 2ELGBTQI+ du Canada.

Le ministère indique dans un communiqué que le programme comprendra trois volets principaux: une initiative d'expansion des entreprises existantes, un Fonds pour l’écosystème 2ELGBTQI+ et un Carrefour du savoir pour les communautés 2ELGBTQI+.

Darrell Schuurman, cofondateur et PDG de la Chambre de commerce 2ELGBTQI+, affirme que «les entreprises canadiennes qui sont détenues par des membres des communautés 2ELGBTQI+ continuent de rencontrer des obstacles et des défis uniques qui nuisent à leur capacité de contribuer pleinement à l’économie canadienne».

Il estime que ce programme fournira aux entrepreneurs des ressources et un soutien pour surmonter ces obstacles et réussir.

Le ministère fédéral du Développement économique estime qu'il existe au Canada plus de 100 000 entreprises détenues et exploitées par des gens des communautés LGBTQ, qui emploient plus de 435 000 travailleurs et génèrent plus de 22 milliards $ en activité économique.

Pourtant, le ministère indique qu'un entrepreneur LGBTQ sur quatre a été victime de discrimination ou a perdu son entreprise à cause «de son appartenance à une communauté 2ELGBTQI+».