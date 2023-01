À quelques jours du sixième anniversaire de la tuerie à la Grande Mosquée de Québec, la lutte à l'islamophobie vient de prendre du gallon au Canada, avec la nomination de la toute première représentante spéciale du Canada à cet effet.

Jeudi matin, le premier ministre Justin Trudeau a en effet annoncé la nomination d'Amira Elghawaby dans cette fonction. Celle-ci agira à titre de conseillère spéciale auprès du gouvernement fédéral dans sa lutte contre l'islamophobie, le racisme systémique, la discrimination raciale et l'intolérance religieuse. Elle oeuvrera à titre d'experte, notamment lors de l'élaboration de politiques, de propositions législatives, de programmes et de règlements inclusifs.

Mme Elghawaby, journaliste et militante des droits de la personne, agira aussi à titre de porte-parole sur plusieurs tribunes afin de porter un message promouvant «le respect de l'équité, de l'inclusion et de la diversité, en plus de mettre en valeur les vastes contributions que les personnes musulmanes apportent au tissu national de notre pays», a-t-il été mentionné dans un communiqué.