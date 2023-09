La saison record des feux de forêt au Canada incite le gouvernement fédéral à réfléchir aux moyens de lutter contre les futurs incendies, mais aussi contre les inondations et autres catastrophes naturelles comme les tremblements de terre.

Le ministre de la Protection civile, Harjit Sajjan, a déclaré jeudi que cela pourrait signifier une approche «plus nationale» en matière d'intervention en cas de catastrophe, alors que le gouvernement annonçait un financement fédéral de 65 millions $ pour la lutte aux incendies de forêt dans six provinces et territoires.

«Nous étudions tous les types de catastrophes, tirons les leçons de l'expérience et proposerons la réponse appropriée», a déclaré le ministre Sajjan lors d'une conférence de presse à laquelle participaient plusieurs autres ministres et députés fédéraux.

«Je dirais que toutes les options sont actuellement sur la table, mais nous n'avons pas encore de réponse pour vous», a déclaré le ministre en réponse à une question sur l'idée d'une force nationale de lutte contre les incendies de forêt.

«Nous sommes effectivement confrontés actuellement aux incendies de forêt, mais nous devons également nous intéresser aux inondations. Nous devons également nous préparer à d'éventuels tremblements de terre», a répondu le ministre.

La lutte contre les incendies de forêt relève en grande partie de la responsabilité des provinces et territoires, mais ces gouvernements ont demandé l'aide fédérale des Forces armées canadiennes et d'ailleurs au pays en cette saison sans précédent d'incendies de forêt. Les provinces ont également lancé un appel international pour des milliers de pompiers provenant de pays tels que les États-Unis, l'Australie, l'Afrique du Sud, le Brésil et le Mexique.

La saison record ne serait pas terminée

Les dernières prévisions du gouvernement fédéral indiquent par ailleurs que l'actuelle saison des feux de forêt, déjà sans précédent, pourrait se prolonger encore jusqu'à tard dans l'automne ou même l'hiver.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a déclaré jeudi qu'il y avait un risque d'augmentation des incendies de forêt depuis l'est de l'Alberta jusqu'au centre de l'Ontario au moins jusqu'à la fin du mois de septembre. Les feux en Colombie-Britannique et dans les Territoires du Nord-Ouest, par ailleurs, devraient continuer de couver.

«En effet, malgré l'arrivée de températures nocturnes plus fraîches et la diminution de l'activité des éclairs à l'automne, le temps chaud et sec persistant peut contribuer à de nouveaux départs d'incendies, et certains incendies existants pourraient très bien continuer d'être actifs jusqu'en septembre et peut-être plus tard jusqu'à l'automne ou même l'hiver», a déclaré M. Wilkinson.

Le ministre Wilkinson a annoncé jeudi un financement fédéral de 65 millions $ pour du matériel de lutte contre les incendies de forêt et d'autres soutiens pour la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

Il a précisé que la Colombie-Britannique et les Territoires du Nord-Ouest avaient signé des accords pour recevoir la totalité de leur part sur cinq ans dans le cadre du fonds fédéral d'équipement et de lutte contre les incendies de forêt -- des enveloppes s'élevant à 28,5 millions $ pour le territoire et 32 millions $ pour la Colombie-Britannique.

Le gouvernement fédéral indique que le programme «Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement» fournira 256 millions $ aux provinces et territoires jusqu'en 2027.

Plus fréquents et plus intenses

Les six provinces et territoires sont les premiers à bénéficier d'un financement dans le cadre de ce programme, qui permettra d'augmenter les ressources et le personnel nécessaires pour lutter contre les incendies de forêt, a déclaré M. Wilkinson.

Il a rappelé que le «tableau d'ensemble» auquel le Canada est confronté est que les incendies de forêt deviendront de plus en plus fréquents et intenses. «La science est claire: la cause première de tout cela est le changement climatique», a déclaré M. Wilkinson.

Son collègue Sajjan a déclaré que le changement climatique a eu un impact significatif partout au Canada et qu'il est nécessaire de se préparer à davantage de catastrophes naturelles.

«J'ai parlé à divers dirigeants communautaires et maires de la Colombie-Britannique et de partout au pays en matière de préparation aux situations d'urgence, a-t-il dit. Nous discuterons avec de nombreux autres pays du fonctionnement de leur système, qu'il s'agisse des États-Unis, du Royaume-Uni (ou) du Japon.»

M. Wilkinson a précisé que le fonds de Ressources naturelles Canada permettra aux provinces et territoires de partager les coûts des investissements dans la formation et l'équipement, y compris les véhicules, les unités mobiles et les nouvelles technologies.