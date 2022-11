Ottawa a accordé lundi un financement de 599 774 $ afin de soutenir le nouveau programme de l'organisme «Ruban blanc», qui se veut un projet pilote visant à intégrer les hommes dans la lutte contre la violence fondée sur le sexe.

C'est la ministre fédérale des Femmes, de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, qui en a fait l'annonce officielle ce lundi.

«Le nouveau projet permettra de se concentrer sur les rôles cruciaux des hommes et des garçons pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe grâce au développement, au projet pilote et à la prestation d’un nouveau programme de formation et de sensibilisation au certificat d’analyse comparative entre les sexes», indique-t-on dans un communiqué.

Intitulé «appel à la mobilisation des hommes en tant qu’alliés pour l’égalité des genres: mobiliser les hommes et les garçons en utilisant l’ACS Plus», le projet sera d'une durée de 30 mois, pour se conclure en avril 2025.

«Nous avons toutes et tous un rôle à jouer pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, qui continue d’être un obstacle important à l’atteinte de l’égalité des sexes au Canada», a fait savoir la ministre. «Chaque Canadienne et chaque Canadien a le droit de vivre à l’abri de la violence, et en travaillant ensemble à des projets comme celui-ci.»

Humberto Carolo, le directeur général de «Ruban blanc», affirme pour sa part que ce financement permettra de «poursuivre la mission d’engager les hommes et les garçons à mettre fin à toutes les formes de violence fondée sur le sexe grâce à des initiatives puissantes et percutantes».