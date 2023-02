Une fuite de gaz a causé une explosion lundi matin dans un secteur résidentiel en construction à Orléans, en banlieue d’Ottawa.

Les services médicaux ont annoncé que huit personnes étaient prises en charge par les ambulanciers paramédicaux, dont une qui a été transportée dans l’unité de traumatologie de l’Hôpital d’Ottawa. Toutefois, on ne craint pas pour la vie des blessés.

@OttFire Firefighters used chainsaws to cut through a large amount of debris & have rescued one person from the wreckage. Individual was stable & talking. #OttNews pic.twitter.com/ch1hm144nB