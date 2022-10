Le passage de l'ouragan Ian a semé la mort et la destruction en Floride. Le président américain Joe Biden a affirmé que «cet ouragan pourrait être le plus meurtrier de l'histoire de la Floride».

Daniel Tremblay vit à Bradenton en Floride. Le Québécois d'origine a témoigné de la situation jeudi avec Michel Bherer au bulletin Noovo Le Fil 22.

M. Tremblay habite un complexe immobilier de trois étages. Vivant dans les terres, il a été un peu plus chanceux que certains autres habitants frappés de plein fouet par Ian.

Daniel Tremblay considère qu'il y a en ce moment deux Florides.

«Il y a ceux qui ont été chanceux, ceux qui ont perdu des bouts de toit, qui ont eu un peu d'inondations dans leur stationnement, qui ont eu des arbres déracinés, ça ce sont les chanceux», affirme M. Tremblay.

L'autre Floride a vécu et vit encore un drame.

À lire également : Le passage de l'ouragan Ian sème la mort et la destruction en Floride

Des photos aériennes de la région de Fort Myers, à quelques kilomètres à l'ouest de l'endroit où Ian a frappé la terre, ont montré des maisons arrachées de leurs dalles et déposées parmi des épaves déchiquetées. Des commerces proches de la plage ont été complètement rasés, laissant des débris tordus. Des quais brisés flottaient à des angles étranges à côté de bateaux endommagés et des incendies couvaient sur des terrains où se trouvaient autrefois des maisons.

«Quand on se compare, on se console. Ce que j'ai vécu, cela n'a rien à voir avec ailleurs où les gens ont été foudroyés. On parle d'un temps de reconstruction de 6 à 12 mois», affirme M. Tremblay.

À voir également : Ouragan Ian: quoi faire avec votre maison en Floride?

Voyez l'entrevue complète dans la vidéo ci-haut.