À l’instar des autres fériés de l’année, plusieurs établissements fermeront leurs portes à quelques reprises à l’occasion du temps des Fêtes. Bien que d’autres resteront ouverts lors de cette période, leurs horaires pourraient varier.

En vue de cette période de réjouissance et de rassemblements, Noovo Info a dressé une liste non exhaustive des établissements qui seront fermés et ouverts lors des différentes dates du temps des Fêtes.



24 et 31 décembre

Ouvert

Banques et caisses

Bibliothèques

Centres commerciaux (horaire variable)

Les CLSC

Dépanneurs

Épiceries

Églises et autres lieux de culte

Musées

Pharmacies

Restaurants

Transports en commun

Stations-service

Succursales de la SAQ (l’horaire qui peut varier)

Succursales de la SQDC (l’horaire peut varier)

Urgences dans les hôpitaux

Fermé

Cinémas

Certains bars (voir l’horaire)

Établissements scolaires (primaires et secondaires)

Gyms

25 décembre et 1er janvier

Ouvert

Autobus et autres transports en commun

Dépanneurs et petites épiceries

Métro de Montréal (Voyez l’horaire de la STM)

Pharmacies

Restaurants (l’horaire peut varier)

Services de collecte

Stations-service

Les urgences dans les hôpitaux

Fermé

Arénas

Banques et caisses (institutions financières)

Bibliothèques

Bureaux de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ)

Bureaux municipaux

Bureaux gouvernementaux

Centres commerciaux

Les CLSC

Écocentres

Épiceries à grande surface

Établissements scolaires

Piscines

Postes Canada (bureaux de postes, collecte et distribution)

Salons de coiffure

Succursales de la SAQ

Succursales de la SQDC

Note importante: alors que Noël et le jour de l'An auront lieu dimanche cette année, les jours fériés seront déplacés au lundi, signifiant que les banques et les bureaux gouvernementaux demeureront fermés les 27 et 28 décembre ainsi que les 3 et 4 janvier.