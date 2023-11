À l'approche de Noël et du Jour de l'an, Noovo Info a dressé une liste non exhaustive des établissements qui seront fermés et ouverts lors des différentes dates du temps des Fêtes.

Durant cette période festive, des commerces fermeront leurs portes à quelques reprises. Même si certains établissements demeureront ouverts en tout temps, les horaires pourront varier pour d'autres.

Avant de vous déplacer pendant le temps des Fêtes, vérifiez les heures d'ouverture et de fermeture de vos commerces préférés.

Noël - 25 décembre 2023

Ouvert

Épiceries à grandes surfaces

Dépanneurs et petites épiceries

Transports en commun (horaire variable)

Pharmacies

Urgences dans les hôpitaux

Cinemas (horaire variable)

Restaurants (horaire variable)

Églises et autres lieux de culte

Services de collecte

Stations-service

Stations de ski

Fermé

Succursales de la SAQ (horaire variable pour les petites succursales)

Succursales de la SQDC (horaire variable pour les petites succursales)

Les CLSC

Centres commerciaux

Bibliothèques

Écocentres

Banques et caisses - institutions financières - (fermées les 25 et 26 dec.)

Bureaux gouvernementaux (fermés les 25 et 26 dec.)

Palais de justice (fermés les 25 et 26 dec.)

Veille du Jour de l'an - 31 décembre 2023

Ouvert

Banques et caisses - institutions financières -

Centres commerciaux (horaire variable)

Dépanneurs

Épiceries

Églises et autres lieux de culte

Musées

Cinémas

Pharmacies

Restaurants (horaire variable)

Services de collecte

Transports en commun

Stations-service

Succursales de la SAQ (horaire variable)

Succursales de la SQDC (horaire variable)

Urgences dans les hôpitaux

Stations de ski

Fermé

Certains bars (horaire variable)

Bibliothèques

Établissements scolaires (primaires et secondaires)

Gyms

Les CLSC

Écocentres

Bureaux gouvernementaux

Jour de l'an - 1er janvier 2024

Ouvert

Dépanneurs et petites épiceries

Transports en commun (horaire variable)

Pharmacies

Restaurants (horaire variable)

Cinemas (horaire variable)

Églises et autres lieux de culte

Services de collecte

Stations-service

Urgences dans les hôpitaux

Stations de ski

Fermé