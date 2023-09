Le lundi 4 septembre sera jour de la fête du Travail et Noovo Info a dressé la liste des établissements qui garderont leurs portes ouvertes aux visiteurs et ceux qui seront fermés.

Pour la fête du Travail, la plupart des commerces seront fermés et plusieurs salariés profiteront d’un congé chômé et payé. Le long week-end de la fête du Travail est souvent un moment privilégié par les Québécois et les Québécoises pour s'offrir une dernière sortie en famille, en couple ou entre amis afin de marquer la fin des vacances.

D'abord, voici la liste non exhaustive des établissements ouverts pour la fête du Travail et où il sera notamment possible de faire des achats :

Cinémas (selon les horaires)

Restaurants et bars (selon les horaires)

Dépanneurs et tabagies

Pharmacies

Stations-service

Certains musées et autres lieux d’arts et de culture

Marchés publics

Librairies

Succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ)

Hôpitaux

Transports en commun (surveiller les horaires, qui pourraient changer)

Collecte de déchets et de recyclage ainsi que les écocentres (horaire habituel).

Voici maintenant la liste, toujours non exhaustive, des établissements fermés pour la fête du Travail :

Banques et caisses

Centres commerciaux

Épiceries

Bibliothèques

Bureaux administratifs des municipalités

Bureaux de Postes Canada

Bureaux de Loto-Québec

Certaines boutiques

Écocentres

Points de services fédéraux comme Passeport Canada

Points de services provinciaux comme la SAAQ

Les services de transport en commun peuvent être réduits à certains endroits, il est fortement conseillé de consulter les horaires dans votre ville.

Un peu d'histoire

Vous êtes parmi les chanceux et chanceuses à profiter d'une journée de congé payée pour la fête du Travail ? Bien! Sachez que la fête du Travail au Canada trouve ses racines de la grève des imprimeurs torontois de 1872.

À l'époque, des syndicats et des travailleurs luttent pour une réduction du temps de travail dans le monde industrialisé. Ils souhaitent une journée de travail de neuf heures et une semaine de travail de 54 heures.

«En 1872, la position du syndicat est déjà passée de la demande à la revendication, de la menace à la grève. Selon les employeurs, la demande d’une semaine de travail plus courte est « sotte », « absurde » et « abusive ». Les imprimeurs ripostent en entrant en grève le 25 mars 1872», explique-t-on sur le site L'Encyclopédie canadienne.

Les imprimeurs de Toronto sont ainsi les pionniers de la réduction de la semaine de travail en Amérique du Nord.

Les manifestations en faveur d'une journée de travail de neuf heures et la grève des imprimeurs ont donné lieu à une célébration annuelle. C'est en juillet 1894 que le gouvernement du premier ministre John Thompson promulgue une loi officialisant la fête du Travail.

«Fête du Travail» et «fête des Travailleurs»

En Amérique du Nord, il existe une distinction entre «fête du Travail» et «fête des Travailleurs».

La fête du Travail est célébrée le premier lundi de septembre et il s'agit d'un jour férié. Il n'y a pas vraiment de festivités ou de rassemblement lié au congé de la fête du Travail.

La fête des Travailleurs ou Journée internationale des travailleuses et des travailleurs, est célébrée le 1er mai et ce jour n'est pas férié. La fête des Travailleurs est toutefois largement célébrée par les syndicats, les partis, les groupes et les organisations de gauche. Il n'est pas rare d'assister à des manifestations lors de cette journée alors que des groupes réclament notamment de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. Traditionnellement, lorsqu’il y a une augmentation du salaire minimum au Québec, cela a lieu le 1er mai.