Le défenseur P.K. Subban a annoncé mardi qu'il prenait sa retraite du hockey professionnel.

Dans un long message publié sur ses réseaux sociaux, l'ex-défenseur du CH affirme qu'il «ferme un chapitre» après 13 ans dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

«À une ligue incroyable qui m’a donné l’opportunité de jouer au plus haut niveau avec certains des meilleurs athlètes du monde. La LNH m’a également fourni une plate-forme qui m’a permis de redonner à travers mes œuvres de bienfaisance. Un merci sincère aux nombreux joueurs avec qui j’ai joué ou ceux que j’ai affrontés et qui ont fait ressortir le meilleur de moi. Une appréciation sincère au Canadien de Montréal, aux Predators de Nashville et aux Devils du New Jersey pour chacun représentant des organisations avec classe et intégrité», mentionne le hockeyeur de 33 ans.

Après six saisons à Montréal, Subban a été échangé aux Predators en retour du défenseur Shea Weber en juin 2016. Il est ensuite passé aux Devils en juin 2019.

Le Torontois a été choisi au sein de la première équipe d'étoiles de la LNH en 2013 et 2015.

Sur la scène internationale, Subban a remporté des médailles d'or consécutives avec Équipe Canada aux Championnats du monde de hockey junior en 2008 et 2009 et a remporté l'or olympique en 2014 à Sotchi.

Chara prend lui aussi sa retraite

L’annonce survient quelques instants après qu’un autre défenseur, Zdeno Chara, eut annoncé qu’il accrochait lui aussi ses patins.

Après 25 saisons et 1680 matchs dans la LNH, Chara, qui est âgé de 45 ans, a passé la dernière saison avec l’équipe qui l’avait repêché en 1996, les Islanders de New York.

Mardi, il signera un contrat d'une journée avec les Bruins de Boston mardi, équipe avec laquelle il a passé la majeure partie de sa carrière, avant d'officialiser sa retraite.

