Un Québécois prend la relève à la Banque Laurentienne tandis que l’institution financière montréalaise doit rétablir la confiance de ses clients après une panne informatique qui s’est étirée sur plusieurs jours.



Le nouveau grand patron de la Laurentienne est Éric Provost, qui avait récemment été nommé chef de groupe des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, a annoncé l’institution dans un communiqué lundi. Michael Boychuk, pour sa part, est nommé président du conseil d'administration. Il remplace Michael Mueller.

La priorité «immédiate» de M. Provost «sera de rétablir la confiance avec les clients de la Banque et de traiter les conséquences de la panne du système central qui s'est produit la semaine dernière».

«Nous avons connu des difficultés récemment et le conseil d'administration est convaincu qu'Éric (Provost) saura recentrer l'organisation sur l'expérience client et l'efficacité opérationnelle. La nomination d'Éric au poste de président et chef de la direction fait suite à ses performances exceptionnelles à la tête de nos Services aux entreprises et s'inscrit dans notre processus formel de planification de la relève», a souligné M. Boychuk, le nouveau président du conseil d'administration de la banque.

La mission de M. Provost se déclinera en trois volets: veiller à ce que la banque résolve rapidement tous les problèmes liés à la panne, améliorer les communications avec les clients et lancer un examen approfondi des facteurs qui ont conduit à la panne.

«Une fois que les problèmes liés à la panne seront entièrement réglés, nous élaborerons un nouveau plan pour assurer le succès durable de notre Banque. Nous concentrerons nos efforts pour regagner la confiance de nos clients fidèles tout en poursuivant nos actions pour accroître l'efficacité opérationnelle et la croissance dans tous nos secteurs d'activité», a affirmé M. Provost.

M. Provost travaille pour la Banque Laurentienne depuis plus de dix ans. Il est titulaire d'une maîtrise en finance de l'Université du Québec à Montréal.

L’analyste de RBC Marché des capitaux, Darko Mihelic, considère que la panne semble être «un enjeu suffisamment important pour mener à un changement de garde abrupte».

Départ de Rania Llewellyn

La présidente et chef de la direction, Rania Llewellyn, quitte ainsi ses fonctions au moment où l’institution se trouve dans une situation de gestion de crise pour ses communications auprès des clients.

Bien qu’elle suivait des leçons de français, Mme Llewellyn n’aurait pas eu une maîtrise suffisante pour effectuer une communication de crise auprès des clients francophones de l’institution financière québécoise.

La dirigeante était arrivée en poste en 2020 pour redresser la Laurentienne au moment où elle avait un important retard technologique. Sous sa gouverne, la banque a rattrapé une partie de ce retard, notamment avec le lancement de son application mobile. Elle est aussi parvenue à atteindre certaines cibles de rentabilités.

Ces efforts ont toutefois été ralentis par le récent contexte difficile pour l’industrie bancaire. La Banque Laurentienne a lancé en juillet un processus d’examen stratégique qui aurait pu aboutir sur la vente de l’institution. La banque n’a pas été en mesure de trouver un acheteur.

Suivi sur la panne

La semaine dernière, la panne informatique a touché les services bancaires en ligne de l’institution sur son site web et son application mobile. Il était possible de faire des retraits bancaires au guichet automatique, mais il n’était pas possible de faire d’autres opérations comme les dépôts.

La banque dit être en train de rétablir ses services progressivement, mais note toujours sur son site web qu'il est possible que certains soldes et transactions ne soient pas encore entièrement mis à jour.

La Banque Laurentienne a expliqué que la panne était liée à la mise à jour du système informatique. Elle a assuré qu’elle n’était pas liée à une cyberattaque et que les données des clients n’avaient pas été compromises.

Par ailleurs, même si lundi est un jour férié fédéral, à l'occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation qui a eu lieu samedi, plusieurs succursales de la Banque Laurentienne seront ouvertes. Tous les frais bancaires mensuels pour le mois de septembre seront aussi annulés, a mentionné l'institution.

L’action de la Banque Laurentienne perdait 1,22 $, ou 4,03 %, à 29,05 $ à la Bourse de Toronto.