Le ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie a rencontré les dirigeants des entreprises de télécommunications canadiennes, pendant plus d'une heure lundi après-midi, à la suite de la panne majeure survenue chez Rogers vendredi passé.

François-Philippe Champagne leur a demandé de prendre «des mesures immédiates afin d'améliorer la résilience et la fiabilité de nos réseaux» dans le but qu'un «accord officiel soit mis en place dans les 60 prochains jours».

C'est pourquoi j'ai convoqué les dirigeants des grandes entreprises de télécoms pour leur demander de prendre des mesures immédiates afin d'améliorer la résilience et la fiabilité de nos réseaux en veillant à ce qu'un accord officiel soit mis en place dans les 60 prochains jours. — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) July 11, 2022

Il a déclaré que son annonce ne représente qu'un «premier pas» de son gouvernement, car les Canadiens mériteraient mieux de la part de leurs fournisseurs en ce qui a trait à la qualité et la fiabilité du service.

MAINTENANT Le message de @FP_Champagne aux géants des télécoms:



"Je leur demande d'avoir d'ici 60 jours: une clause d'assistance mutuelle, un système d'itinérance en cas d'urgence (emergency roaming) et un protocole de communication avec le public lors de crise "#NoovoInfo — Étienne Fortin-Gauthier (@EtienneFG) July 11, 2022

Cet accord permettra de mieux informer le public et les autorités pendant les urgences ou les pannes dans les réseaux.



Les Canadiens méritent davantage de la part de leurs fournisseurs en termes de qualité et fiabilité du service. Je veillerai à ce qu'ils répondent aux normes auxquelles les Canadiens s’attendent, notamment en améliorant la concurrence, l'innovation et l'abordabilité. — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) July 11, 2022

Le ministre a aussi dit que cette panne était «inacceptable» et a demandé à Rogers d'indemniser leurs clients «de façon proactive».

Indemnisation Rogers: "c'est à eux de voir, c'est une décision commerciale", dit @FP_Champagne



Il ne semble pas vouloir s'inviter dans le processus de remboursement, comme le fédéral l'a fait en aviation où l'indemnisation est règlementée en fonction du retard#noovoinfo — Étienne Fortin-Gauthier (@EtienneFG) July 11, 2022

Il dit qu'il veillera à ce que les entreprises répondent aux normes élevées auxquelles les Canadiens s'attendent, notamment en améliorant la concurrence, l'innovation et l'abordabilité.

De plus, la Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes réalisera une enquête pour en savoir davantage sur cette panne majeure.

Des pannes qui persistent

Beaucoup ont continué à signaler des interruptions de service jusqu'à dimanche, notamment à Courtice, en Ontario. Paul Platt, un résidant, affirme que son réseau sans fil domestique n'a été rétabli qu'après plus de 48 heures.

Rogers a refusé de commenter les pannes continues à la demande de La Presse Canadienne, mais a fait référence à la déclaration précédente de M. Staffieri dans laquelle il a indiqué que les équipes techniques continuaient de surveiller «tout problème intermittent restant».

Downdetector, un site Web qui suit les pannes, a montré que le nombre de personnes signalant des problèmes avec le service de Rogers était nettement plus élevé que d'habitude le samedi après-midi et le dimanche matin.

Montréal, Toronto et la ville voisine de Mississauga, en Ontario, ainsi que les villes ontariennes de London et de Kitchener étaient parmi celles qui ont enregistré le plus de signalements sur le site Web.