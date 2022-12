«La très grande majorité de nos clients vont être rétablis d'ici mercredi», a annoncé lundi la directrice principale des opérations et la maintenance d'Hydro-Québec pour le Centre-du-Québec, Julie Sbeghen, en conférence de presse virtuelle.

Elle n'a cependant pas pu donner de date de fin précise pour l'ensemble des pannes. Celles qui demeureront après mercredi, plus complexes ou plus éloignées, vont «se faire de façon chirurgicale».

La présidente-directrice générale de l'organisme, Sophie Brochu, a expliqué que certaines situations sont plus complexes, comme «il y a de grands arbres qui sont tombés sur les routes» et puisque certains endroits ne sont accessibles qu'en motoneige et en raquettes.

Le bilan, qui s'élevait à 130 000 clients sans électricité dimanche matin, est descendu à 55 492 lundi en après-midi, soit 1859 pannes différentes.

«Actuellement, il y a une centaine d'équipes en déplacements vers l'Est du Québec», a ajouté la présidente-directrice générale d'Hydro-Québec. «Aujourd'hui et demain, ça va être de longues journées pour essayer de raccorder le plus de monde possible»

Mme Brochu a tenu à remercier toutes les équipes d'Hydro-Québec, tant sur le terrain que dans les bureaux, qui travaillent au maximum pour «rétablir le courant le plus rapidement possible» à travers la province.

«Le rétablissement devrait mieux se passer maintenant que pire de la tempête est derrière nous», a-t-elle renchéri.

Elle a enjoint la population à attendre l'arrivée des équipes d'Hydro-Québec: «On peut avoir le désir irrépressible de mettre la main à la pâte. S'il vous plaît, ne touchez pas aux arbres, ne touchez pas aux fils électriques, il en va de votre sécurité.»

Les appareils de chauffage d'appoint qui utilisent du combustible peuvent aussi être très dangereux s'ils sont utilisés à l'intérieur, comme ils créent des risques d'asphyxie et d'intoxication.

Elle a aussi rappelé que plusieurs municipalités avaient ouvert des centres d'urgence pour aider les citoyens touchés.

Nos équipes demeureront sur le terrain tant que chaque foyer ne sera pas rebranché. Vu le nombre considérable de lieux où il faut intervenir, le travail sera clairement plus long dans de nombreux cas. Merci de votre patience. — Hydro-Québec (@hydroquebec) December 26, 2022

Au plus fort de la tempête, près de 380 000 clients québécois n'avaient plus accès au courant. Selon Hydro-Québec, ce sont plus de 670 000 abonnés qui ont été touchés à un moment ou un autre depuis jeudi soir.



Lundi après-midi, la région la plus durement affectée par les pannes de courant demeurait celle de la Capitale-Nationale, avec 18 812 abonnés d'Hydro-Québec toujours privés d'électricité. Les autres régions les plus touchées étaient le Saguenay-Lac-Saint-Jean (12 027 clients), la Côte-Nord (8705 clients), la Mauricie (4338 clients) et les Laurentides (4556 clients). À cela s'ajoutaient le Bas-Saint-Laurent (2440 clients), l'Outaouais (1834 clients) et la Montérégie (990 clients).

Des équipes sont d'ailleurs déplacées d'une région à l'autre pour assurer que les zones les plus touchées aient le nombre d'équipes nécessaires sur le terrain pour l'ampleur des travaux à réaliser.

«Il y a des situations qui sont en contrôle», a déclaré Mme Sbeghen. «On fait le plus rapidement possible. C'est difficile pour nous. Quand on déploie les équipes sur le terrain, certaines pannes sont plus complexes que d'autres. Le temps des rétablissements peut bouger. [...] On a aussi des patrouilles en hélicoptère présentement.»

Selon elle, l'arrivée d'un temps plus doux aidera les quelque 1200 employés d'Hydro-Québec à rétablir la situation plus rapidement. Entre autres, une dizaine d'hélicoptères se sont envolés pour faire du repérage et du déglaçage, maintenant que la visibilité est meilleure.

«On est avec vous et on est en lien avec les municipalités», a-t-elle dit en voulant rassurer les Québécois. «Aujourd'hui et demain, on donne le maximum pour tenter de rétablir l'électricité chez la majorité des clients.»

Lundi, le premier ministre François Legault a également réagi et fait appel à prudence.

68 190 clients sont encore privés d'électricité.

Encore 2 014 pannes à réparer.

Merci aux employés d'Hydro-Québec sur le terrain.

Patience et prudence aux Québécois touchés. pic.twitter.com/P1F0MHEHxk — François Legault (@francoislegault) December 26, 2022

La société d'État se défend

Dans son rapport déposé au début de décembre, la vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, avait noté qu'«une part importante des efforts de maintenance préventive qu'Hydro-Québec doit réaliser n'est pas accomplie» et que la compagnie «n'est pas outillée adéquatement pour faire face au défi grandissant du vieillissement de ses actifs».

Interrogée à ce sujet, Mme Brochu a fait valoir que la situation présente n'avait «rien à voir» avec l'état du réseau électrique, comme «nous étions devant une situation météorologique extrême».

Pour ce qui est de s'assurer qu'aucune branche ne risque de tomber sur des fils électriques, Hydro-Québec affirme vérifier 17 000 km de fils par année, sur un réseau de 100 000 km au total.

«On voudrait en faire plus», mais il manque de main-d'oeuvre, a indiqué Mme Brochu. Elle a aussi rappelé que dans le cas de la tempête des derniers jours, c'était souvent des arbres entiers qui sont tombés sur les fils.

Dans tous les cas, «nous allons faire un post-mortem», a-t-elle dit, promettant d'«encore mieux se préparer pour des événements panprovinciaux comme ça».

Samedi après-midi, le premier ministre du Québec, François Legault, avait souligné dans un gazouillis le travail des équipes d'Hydro-Québec, qui font «tout ce qu'elles peuvent pour rebrancher le plus de foyers, le plus rapidement». Il avait également salué les efforts du ministère de la Sécurité publique et avait invité les Québécois à prendre des nouvelles de leurs proches qui vivent seuls.

Ailleurs au Canada

Des milliers de Canadiens se trouvent toujours dans le noir, lundi, alors que des équipes sont à pied d'œuvre partout au pays pour rétablir le courant à la suite de la tempête qui a balayé le pays la semaine dernière.

Plus de 30 000 clients d'Hydro One, en Ontario, n'avaient pas d'électricité, tandis que 2000 de NB Power, au Nouveau-Brunswick, se trouvaient dans la même situation.

Énergie NB a d'ailleurs souligné que la panne actuelle est l'une des plus importantes à avoir touché l'ensemble de la province au cours des 25 dernières années. Plus de 500 employés sont sur le terrain pour rebrancher le plus de clients possible, ils étaient 99 000 à l'avoir été en date de lundi matin.



Malgré tout, la société prévient qu'il y aura assurément certains abonnés toujours dans le noir mardi.

En Ontario, Hydro One affirme avoir déjà rebranché plus de 412 000 clients, mais les mauvaises conditions météorologiques et les différentes fermetures de routes compliquent le travail de ses équipes d'intervention.

Le déraillement d'un train survenu en Ontario à la veille de Noël rend aussi la vie difficile à de nombreux voyageurs qui tentent de se déplacer jusqu'au Québec par voie ferroviaire.

Après avoir annulé tous ses départs Toronto-Ottawa et Toronto-Montréal dimanche, VIA Rail a confirmé que tous les trains devant assurer ces liaisons lundi ne pourront pas non plus livrer le service.

2/2 Nous remercions nos passagers de leur compréhension et nous les invitons à consulter notre site web https://t.co/POJGjeCR2u pour les informations les plus récentes sur nos opérations. — VIA Rail Canada (@VIA_Rail) December 26, 2022

Plus tard dans la journée, VIA Rail a confirmé la reprise des trajets entre Toronto-Ottawa et Toronton Montréal mardi.

La région de Niagara, dans le sud de l'Ontario, entre quant à elle dans sa troisième journée en état d'urgence en raison de la tempête. Des services comme la collecte des ordures et du recyclage ont notamment été annulés lundi.

Environnement Canada a aussi publié des avertissements de bourrasques de neige dans cette région et a prévenu que la visibilité pourrait être réduite sur les routes jusqu'à mardi après-midi dans certains secteurs.

Des avertissements de vents violents et de neige sont aussi en vigueur dans d'autres secteurs de l'Ontario, ainsi qu'en Alberta et en Colombie-Britannique. Du côté du Manitoba, du Nunavut, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon, on parle plutôt d'avertissements de froid extrême.

En Colombie-Britannique, quatre personnes sont mortes et des dizaines d'autres ont été blessées samedi soir lorsqu'un autocar a fait une sortie de route causée, probablement, par les conditions routières difficiles et la chaussée glacée.

La situation est différente pour le sud du Québec et les provinces de l'Atlantique, où l'on attend plutôt un redoux dès mercredi. Le mercure pourrait s'approcher de 10 °C à Fredericton et Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, et de 11 °C samedi à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Avec les informations de la Presse canadienne